Сенатор из Нигерии привёз в Лондон "раба" и хотел вырезать у него почку для дочери

Сенатор из Нигерии Айк Экверемаду предстал перед судом за попытку вырезать почку у 21-летнего юноши, чтобы в дальнейшем передать её дочери. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, 60-летний нигерийский политик и юрист вместе с женой вывезли парня из Нигерии в Великобританию, а затем обращались с ним как с рабом. Их целью была почка юноши, которая была необходима дочери сенатора.

Однако похищенному нигерийцу удалось сбежать. Он сразу же направился в полицию, где подробно обо всём рассказал. Экверемаду и его жена были арестованы в аэропорту Хитроу в конце июня. Им предъявлено обвинение в заговоре и организации похищения лица с целью эксплуатации. Свою вину в содеянном они не признают.