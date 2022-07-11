В России предложили полностью запретить ЛГБТ-пропаганду
Хинштейн: Комитет Госдумы предложил полностью запретить ЛГБТ-пропаганду
Комитет Государственной Думы предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России безотносительно возраста. Об этом рассказал глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Сегодня такой запрет (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) касается исключительно детей. Конечно, этого явно недостаточно. Мы предлагаем в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории (в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах)", — написал он в телеграм-канале.
Кроме этого, парламентарии намерены запретить распространение среди детей информации, "демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения". Также за правонарушения в данной области предлагают ужесточить ответственность, расширив статью 6.21 КоАП. А за пропаганду педофилии установить отдельную — более жёсткую. Данные инициативы уже предварительно проработаны с Роскомнадзором и Минцифрой, резюмировал Хинштейн.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума приняла законопроект "О российском движении детей и молодёжи". Как говорится в пояснительной записке к документу, возглавить наблюдательный совет движения может президент России Владимир Путин. А участниками смогут стать школьники от шести лет, студенты техникумов и колледжей.
ТАСС / Новодережкин Антон