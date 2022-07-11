Губернатор Подмосковья рассказал Путину о восстановлении школ в ДНР

Московская область может восстановить часть школ в ДНР к началу учебного года. Об этом губернатор региона Андрей Воробьёв рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт телеканал "360".

"За нами закреплены два района. Наши ребята работают там, восстанавливаем школы. Прежде всего, к 1 сентября. Мосты, дороги, чтобы сообщение было. Работаем слаженно вместе с федеральными структурами. Считаем это тоже нашим приоритетом", — рассказал главе государства Воробьёв.

Он подчеркнул, что на базе Центра управления регионом, в котором ранее побывал глава государства, Подмосковье уделяет повышенное внимание и чуткость ко всему, что происходит в ЛНР и ДНР.