В Госдуму внесли законопроект о страховых пенсиях

Депутаты Госдумы предложили к рассмотрению законопроект об изменении положений статьи 15 Федерального закона "О страховых пенсиях". Поправки подразумевают увеличение страховых коэффициентов при учёте периода ухода за ребёнком, сообщает RT.

"Принятие законопроекта позволит повысить пенсионное обеспечение родителей, воспитавших детей, стимулировать рождаемость, то есть улучшить демографическую ситуацию в стране", — говорится в тексте законопроекта.

Он подразумевает увеличение в два раза коэффициентов за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребёнком. 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребёнком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвёртым ребёнком. В таком случае за рождение и воспитание четырёх и более детей можно получить 48,6 балла, что в 2022 году соответствует сумме в 5217,7 рубля в год.

Авторы законопроекта: Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищёв, Аркадий Свистунов, Борис Пайкин, Сергей Леонов, Станислав Наумов, Владимир Кошелев, сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин, Ирина Кожанова. Поправки могут вступить в силу с 1 января 2023 года.

В страховой стаж засчитывается период ухода за ребёнком по достижении им полутора лет. Начисляется только одному из родителей, максимальный срок составляет не более шести лет. Время ухода за более чем четырьмя детьми не учитывается. В настоящее время коэффициент при уходе за первым ребёнком за год составляет 1,8, за вторым — 3,6, за третьим или четвёртым — 5,4.