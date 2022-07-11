Запад столкнулся с "великим снарядным кризисом" из-за отправки оружия Украине

Конфликт на Украине показал скудность оборонных запасов Запада, так как стратегические запасы европейцев практически истощились. К такому мнению пришли аналитики Financial Times.

По словам экспертов, западные государства в последние годы ставили на высокотехнологическое оружие и бережливое производство, но спецоперация на Украине указала на важность более простого вооружения. В их числе артиллерийские снаряды, которые стали основой боевых действий.

"Украина стала уроком того, как побеждают на поле боя с помощью классической артиллерии, сухопутных войск и занятия территории", — сказал бывший директор политического планирования Североатлантического альянса Джеми Ши.

Он сравнил ситуацию с "великим снарядным кризисом времён Первой мировой войны" в 1915 году, когда массированное применение артиллерии в позиционных боях истощило запасы Великобритании. Тогда нехватка огневой мощи обернулась большими потерями личного состава и отставкой премьер-министра Герберта Асквита. По его словам, пустеющие склады стран НАТО с боеприпасами лишат Вашингтон и Брюссель способности руководить военными усилиями Киева.

Эксперты уверены, что после передачи оружия Киеву западные государства не смогут быстро пополнить собственные запасы. Например, Париж отправил четверть автопарка гаубиц Caesar, и теперь на их восполнение потребуется около 18 месяцев.