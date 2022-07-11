Депутаты новой волны подвели итоги первого года работы в Госдуме

Для депутатов новой волны на прошлой неделе завершилась не просто весенняя сессия, но и первый год в Госдуме VIII созыва. В соцсетях они откровенно подвели итоги этого важного рубежа и оценили влияние своей законотворческой деятельности на заботу о благополучии каждого жителя страны.

Так, член Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов охарактеризовал весеннюю сессию Госдумы как "очень насыщенную". Он сообщил, что "Единая Россия" вместе с правительством обеспечила защиту граждан и выполнение социальных обязательств. В частности, введена ежемесячная выплата семьям с детьми от 8 до 17 лет и обеспечен бесплатный проезд для дошкольников на электричках. Кроме того, была продолжена реализация "народной программы" партии. В сфере образования — отменено понятие "образовательная услуга", предприняты шаги по снижению бюрократической нагрузки на педагогов и медиков.

Сергей Алтухов на возложении цветов к памятнику пограничнику в Новороссийске. Фото © Telegram / Сергей Алтухов

"Требовался поиск оперативных решений в условиях внешнего давления. И в тесной связке с правительством они были найдены", — констатировал депутат.

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов рассказал, что вместе с коллегами по фракции ЛДПР выдвинул ряд социально ориентированных инициатив, которые сейчас находятся на рассмотрении правительства. Среди них, например, облегчение порядка закупок для социальных учреждений по уходу за пожилыми людьми. Но велась, по словам Наумова, и другая важная работа.

"В весеннюю сессию я внёс несколько важных и принципиальных поправок в антикризисные законопроекты, подготовленные правительством. Среди них — ускорение софинансирования проектов государственно-частного партнёрства в социальной сфере на региональном и муниципальном уровне и задача юридической помощи российскому капиталу при перерегистрации в специальных административных районах на островах Русский и Октябрьский", — отметил он.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков рассказал о насыщенной работе в регионе: в Ростовской области он активно проводил приёмы граждан, участвовал в совещаниях с органами исполнительной власти и значимых для территории мероприятиях. Парламентарий особо отметил, что прошедшая сессия Госдумы запомнилась ему поездками в Донбасс.

Сергей Бурлаков во время посещения военного госпиталя в Донбассе. Фото © vk.com / Сергей Бурлаков

"Много эмоций я привозил оттуда каждый раз. Надеюсь, что гуманитарная помощь, которую я привозил, пригодилась и помогла. Мои поездки в военные госпитали переросли в тесное общение со многими парнями. Я всегда рад им помочь, позвонить, приехать, пообщаться. Всегда приятно быть там, где я действительно нужен", — заключил депутат на своей страничке "ВКонтакте".

Член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, подводя итоги работы за полгода, подчеркнула, что половина всех принятых в весеннюю сессию законопроектов была внесена именно "Единой Россией".

"Как и студентам, депутатам пришло время подвести итоги сессии, весенней. Итак, "Единая Россия" смело может нести зачётную книжку с отличием", — написала она в "Телеграме".

Мария Бутина (справа) на вручении дипломов студентам РУДН. Фото © vk.com / Мария Бутина

Бутина также сообщила, что не планирует уходить в отпуск и заменит отдых на занятие любимым делом — "работу на благо Родины и исполнение наказов жителей Кировской области, которую имею честь представлять в парламенте".

О том, что окончание пленарных заседаний каникулами не является, сообщила и первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

"Я уже в пути в свой выборный регион — завтра в Великом Новгороде проводим выездное заседание комитета по труду в формате круглого стола, будем делиться региональными практиками социальных мер поддержки граждан", — рассказала о планах депутат.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов у себя в соцсетях опубликовал цифры, которые подтверждают результативность его работы в период весенней сессии. За прошедшее время он принял 33 человека по личным обращениям, направил в профильные ведомства и инстанции 64 депутатских запроса, провёл 126 рабочих встреч в районах Архангельской области и проехал 14,5 тысячи километров по дорогам своего региона. Депутат так же, как и его коллеги, заявил об отказе от каникул, заметив, что "в такое сложное время у политика не бывает ни выходных, ни отпусков".

В свою очередь, член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев отметил, что весенняя сессия стала самой напряжённой в новейшей истории нижней палаты из-за внешних вызовов. Он выразил уверенность в том, что принятые законопроекты позволят сохранить социально-экономическую стабильность государства и откроют новые возможности для российских граждан и компаний.

"За весеннюю сессию Госдума приняла ряд ключевых законопроектов, которые, безусловно, позитивно отразятся на жизни наших граждан, улучшат бизнес-климат, укрепят национальную безопасность и суверенитет нашей страны, в том числе и в немалой степени благодаря импортозамещению", — перечислил парламентарий в своём посте в "Телеграме".