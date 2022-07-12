Эксперт назвал "политической холерой" заявления о победе США в "игре великих держав"

Публикация гонконгской газеты South China Morning Post, в которой говорится, что "благодаря ситуации на Украине США смогли восстановить свою власть в мире", указывает на нехватку у издания квалифицированных экспертов, заявил политолог Александр Дудчак в беседе с Лайфом.

"По-моему, у них кризис большой с экспертами. Где увидел автор этой статьи, что США укрепились как супердержава? Наверное, автор просто не в курсе и не смотрел статистические данные по состоянию экономики, например", — сказал эксперт.

По его словам, то, что журналист выдаёт за укрепление позиций США — а это постоянные поставки Украине оружия и убийство мирных граждан, — уже не ново и называть это каким-то достижением стыдно.

"Похоже, есть какой-то вирус, который бродит по этим экспертам. [Советник Зеленского Алексей] Арестович оказался [в той же ситуации], и, наверное, он их там как-то перезаражал холерой политической. Это ничем не обоснованные выводы", — сказал Дудчак.

Подобные заявления — это лишь часть информационной войны, а также попытка Запада под соусом "претворения великого плана" убедить свою публику, что всё замечательно, добавил политолог.

"Это как снайпер, куда попал — туда и хотел. Это просто попытка убедить людей, что то, что сейчас происходит, именно то, чего они хотели: мы всех победим и вообще мы супердержава. Но люди понимают реальную ситуацию, ощущая на своих кошельках и холодильниках. И у тех же американцев большие сомнения, что всё идёт правильно", — резюмировал собеседник Лайфа.