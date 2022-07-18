В Нигерии готовы рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР

Нигерия рассмотрит запрос на признание Донецкой и Луганской народных республик, если такой поступит. Об этом сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху.

"Когда мы подойдём к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос", — приводит его слова РИА "Новости".