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Регион
Опубликовано 18 июля 2022, 08:05

В Нигерии готовы рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР

Посол Нигерии допустил, что страна рассмотрит вопрос признания ДНР и ЛНР

Нигерия рассмотрит запрос на признание Донецкой и Луганской народных республик, если такой поступит. Об этом сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху.

"Когда мы подойдём к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос", — приводит его слова РИА "Новости".

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КНДР поставила Киев на место после разрыва дипотношений из-за признания ДНР и ЛНР

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что новые страны пока не сообщали о планах признать ДНР и ЛНР. Решение же КНДР признать независимость ДНР и ЛНР в Кремле воспринимают позитивно, добавил он.

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Артур Лапсаков
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