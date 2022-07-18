В Нигерии готовы рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР
Посол Нигерии допустил, что страна рассмотрит вопрос признания ДНР и ЛНР
Нигерия рассмотрит запрос на признание Донецкой и Луганской народных республик, если такой поступит. Об этом сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху.
"Когда мы подойдём к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что новые страны пока не сообщали о планах признать ДНР и ЛНР. Решение же КНДР признать независимость ДНР и ЛНР в Кремле воспринимают позитивно, добавил он.
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