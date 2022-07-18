Экс-главком НАТО в Европе спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине
Экс-главком НАТО: Противостояние РФ и Украины может продлиться ещё четыре-шесть месяцев
Российско-украинское противостояние может продлиться ещё четыре-шесть месяцев, а финалом будет "замороженный конфликт", как после Корейской войны. Такое мнение в эфире радио WABC высказал бывший главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Как и в случае с Корейской войной, текущая ситуация, по его мнению, движется к созданию так называемой милитаризованной зоны между двумя сторонами.
"Ждите это (создание милитаризованной зоны. — Прим. Лайфа) в течение четырёх-шести месяцев. Ни одна из сторон не может выдержать намного больше этого", — заявил Ставридис.
Напомним, боевые действия на Корейском полуострове продолжались более трёх лет — с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. Коалиция 17 стран ООН под лидерством США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали СССР и Китай.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у специальной военной операции нет чётких временных рамок. Он отметил, что главным критерием здесь выступает не соответствие каким-то временным рамкам, а эффективность.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine