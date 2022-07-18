Экс-главком НАТО в Европе спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Российско-украинское противостояние может продлиться ещё четыре-шесть месяцев, а финалом будет "замороженный конфликт", как после Корейской войны. Такое мнение в эфире радио WABC высказал бывший главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Как и в случае с Корейской войной, текущая ситуация, по его мнению, движется к созданию так называемой милитаризованной зоны между двумя сторонами.

"Ждите это (создание милитаризованной зоны. — Прим. Лайфа) в течение четырёх-шести месяцев. Ни одна из сторон не может выдержать намного больше этого", — заявил Ставридис.

Напомним, боевые действия на Корейском полуострове продолжались более трёх лет — с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. Коалиция 17 стран ООН под лидерством США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали СССР и Китай.