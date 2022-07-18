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Регион
Опубликовано 18 июля 2022, 10:58
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Экс-главком НАТО в Европе спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Экс-главком НАТО: Противостояние РФ и Украины может продлиться ещё четыре-шесть месяцев

Российско-украинское противостояние может продлиться ещё четыре-шесть месяцев, а финалом будет "замороженный конфликт", как после Корейской войны. Такое мнение в эфире радио WABC высказал бывший главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Как и в случае с Корейской войной, текущая ситуация, по его мнению, движется к созданию так называемой милитаризованной зоны между двумя сторонами.

"Ждите это (создание милитаризованной зоны. — Прим. Лайфа) в течение четырёх-шести месяцев. Ни одна из сторон не может выдержать намного больше этого", — заявил Ставридис.

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Напомним, боевые действия на Корейском полуострове продолжались более трёх лет — с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. Коалиция 17 стран ООН под лидерством США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали СССР и Китай.

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у специальной военной операции нет чётких временных рамок. Он отметил, что главным критерием здесь выступает не соответствие каким-то временным рамкам, а эффективность.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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