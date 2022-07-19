Ещё две страны начали переговоры о вступлении в ЕС
Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в ЕС
Евросоюз начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Первая страна является кандидатом с 2005 года, вторая — с 2014-го.
"Какой исторический момент. Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в Евросоюз", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с лидерами этих стран.
А ранее главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, а вот Грузии тогда отказали. В Кремле после напомнили Киеву пример Турции, которая в своё время не продвинулась дальше кандидатства в ЕС и в итоге стала суверенной страной.
Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency