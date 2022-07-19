Слуцкий ответил на вопрос о новом названии ЛДПР

В ходе пресс-конференции в Москве у него спросили, не планируется ли переименование партии в консервативно-демократическую, что гораздо более точно отражает её стиль. Слуцкий ответил отрицательно.

"ЛДПР не будет переименована. Это её историческое название, которое ей дал её основатель Владимир Жириновский", — сказал он.

Напомним, что в конце мая Слуцкий на съезде ЛДПР был единогласно избран новым лидером партии. А вот создатель политсилы и её прежний лидер Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни в ночь на 6 апреля 2022 года. Кстати, сам Владимир Вольфович советовал своим соратникам после своей смерти переименовать ЛДПР в "партию имени Жириновского", но сложно сказать, всерьёз это было сказано или в шутку.