Слуцкий ответил на вопрос о новом названии ЛДПР
Лидер ЛДПР Слуцкий отказался переименовывать свою партию
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) сохранит своё историческое название. Об этом заявил во вторник глава политсилы Леонид Слуцкий, сообщает РИА "Новости".
В ходе пресс-конференции в Москве у него спросили, не планируется ли переименование партии в консервативно-демократическую, что гораздо более точно отражает её стиль. Слуцкий ответил отрицательно.
"ЛДПР не будет переименована. Это её историческое название, которое ей дал её основатель Владимир Жириновский", — сказал он.
Напомним, что в конце мая Слуцкий на съезде ЛДПР был единогласно избран новым лидером партии. А вот создатель политсилы и её прежний лидер Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни в ночь на 6 апреля 2022 года. Кстати, сам Владимир Вольфович советовал своим соратникам после своей смерти переименовать ЛДПР в "партию имени Жириновского", но сложно сказать, всерьёз это было сказано или в шутку.