Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июля 2022, 14:33

Слуцкий ответил на вопрос о новом названии ЛДПР

Лидер ЛДПР Слуцкий отказался переименовывать свою партию

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) сохранит своё историческое название. Об этом заявил во вторник глава политсилы Леонид Слуцкий, сообщает РИА "Новости".

В ходе пресс-конференции в Москве у него спросили, не планируется ли переименование партии в консервативно-демократическую, что гораздо более точно отражает её стиль. Слуцкий ответил отрицательно.

"ЛДПР не будет переименована. Это её историческое название, которое ей дал её основатель Владимир Жириновский", сказал он.

ЛДПР предложила заменить "президента" на "правителя"
ЛДПР предложила заменить "президента" на "правителя"

Напомним, что в конце мая Слуцкий на съезде ЛДПР был единогласно избран новым лидером партии. А вот создатель политсилы и её прежний лидер Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни в ночь на 6 апреля 2022 года. Кстати, сам Владимир Вольфович советовал своим соратникам после своей смерти переименовать ЛДПР в "партию имени Жириновского", но сложно сказать, всерьёз это было сказано или в шутку.

BannerImage

Lslutsky.ru

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Леонид Слуцкий
  • лдпр
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar