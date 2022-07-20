Бастрыкин поручил СК дать оценку высказывания новосибирского депутата про военных
Следственный комитет РФ даст правовую оценку словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой о погибших российских военнослужащих. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
"Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о её результатах", — говорится в сообщении пресс-службы СК.
Депутаты из Новосибирской области обратились к Бастрыкину с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой. Поводом стал её твит.
На публикацию Пироговой обратил внимание председатель Законодательного собрания Андрей Панферов. В своём открытом письме к мэру Новосибирска Анатолию Локтю и Совету депутатов областной столицы он назвал её пост "кощунственным". Пирогова же само сообщение в Сети с высказыванием о погибших российских военнослужащих удалила. Но вице-спикер процитировал некоторые его фрагменты, опубликовав обращение на личной странице в "ВКонтакте".
"Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали", — цитирует в письме Панферов слова Пироговой, когда она комментирует похороны российских военнослужащих.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову организовать процессуальную проверку в отношении депутата.
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СК РФ