6 "фишек" советской моды, по которым все скучают Оглавление Мини-юбки Шиньоны Кепка-аэродром Брюки клёш Вязаные шапочки Три полоски Кепки-аэродромы, отчаянное мини и шиньоны... Если популярными становились цветные батники, то их носили все. То же самое касалось стрижек или длины женского платья: вся страна начинала сходить с ума. 62288 62288 Кадр © "Афоня". Режиссёр — Георгий Данелия, сценарист — Александр Бородянский / "Кинопоиск"

Мини-юбки

Пик всемирной моды на мини пришёлся на середину 1960-х годов. Не остались в стороне от мировых веяний и российские модницы. Их не останавливали уговоры мужей и сетования советских журналистов на страницах газет. Напрасно специалисты указывали, что сочетать мини с глубоким вырезом на кофточке вульгарно. Напрасно они писали, что мини нельзя носить с сапогами и каблуками. Страна в первый раз за весь XX век почувствовала себя счастливой и свободной, и женщины принялись отрезать лишнюю ткань от платьев и юбок, ведь советская промышленность мини-юбок не шила, а портнихи в государственных ателье часто отказывались создавать слишком короткие — "безнравственные" — вещи. Поэтому женщины брали в руки ножницы и резали свои юбки, а часто и единственные праздничные платья — лишь бы быть модными.

Кадр © "Служебный роман". Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Киноконцерн "Мосфильм"

Этому веянию оказались подвержены все — от школьниц до многодетных матерей и дам, "кому далеко за". Впрочем, многие быстро жалели об испорченных вещах. Мини шло далеко не всем, порезанное и подрубленное платье теряло силуэт и уже не было таким красивым, не сидело. А купить новое качественное платье было проблемой. Женщины каялись, что поддались всеобщему мини-безумию, зато был получен первый урок: не всё модное будет обязательно смотреться на вашей фигуре.

Повторно мини вошло в моду только во второй половине 1980-х. Тогда же популярными стали безумные начёсы, поднятые воротники, крупные бусы, яркие пластмассовые браслеты и клипсы, наплечники, просторные женские пиджаки без воротников.

Шиньоны

Фото © ТАСС / Рудольф Дик

Тогда же, в 1960-х, в СССР стали мегапопулярны шиньоны и парики. Причём мода эта захлестнула женщин среднего возраста, чья юность пришлась на годы войны и послевоенный период. Они как будто старались наверстать упущенное, но выбрали для этого очень странный способ.

Мода на причёски приходила в СССР из зарубежного кинематографа, и особо популярной стала причёска бабетта. Она требовала от модницы наличия длинных и очень густых волос. И тут уж из ситуации выходили кто как. Советские дамочки подкладывали под свои настоящие волосы то шифоновые платки, то капроновые чулки — это зрительно увеличивало объём, а вместо лака для волос, который было днём с огнём не найти, в провинции применяли то пиво, то яичный белок. В Средней Азии девушки подкладывали в причёски шерсть верблюдов и яков.

Другие выходили из положения с помощью шиньонов — их делали в парикмахерских частные мастера. Обладательница такого шиньона берегла его как зеницу ока, ведь это была готовая причёска, стоило просто приколоть шиньон на собранные в пучок волосы. Некоторые дамочки носили такие шиньоны до самой старости. В начале 1980-х шиньоны всё ещё были в ходу, хотя смотрелось это уже очень старомодно.

Кепка-аэродром

Кадр © "Мимино". Режиссёр — Георгий Данелия, сценаристы — Реваз Габриадзе, Виктория Токарева, Георгий Данелия / "Кинопоиск"

Кепка-аэродром в СССР была связана почти исключительно с грузинами: по такому головному убору представителей этой кавказской республики можно было узнать в любом уголке СССР. Распространение она получила в 1970-х годах, а вот происхождение вела аж с Сицилии, где называлась "коппола" и была распространена ещё за сто лет до советской моды. Легенда гласит, что в 1874 году в Грузии сгорел театр, один из актёров, итальянец, чтобы не умереть с голоду, начал шить кепки-аэродромы. В Грузии эти кепки прозвали по фамилии актёра — "кокуца". В 1970-х мода на них неожиданно вернулась и захлестнула Грузинскую ССР, да так, что каждый уважающий себя грузин на просторах всего СССР был просто обязан иметь такую кепку. Причём модники заказывали у мастеров необычайно огромные кепки, с массивными козырьками и задранными задниками.

Брюки клёш

До абсурда в Стране Советов была доведена и мода на брюки клёш. Женская мода на них дошла в 1960-х годах, а мужчины стали носить в 1970-х. Мода эта была молодёжной и по большей части бунтарской. Если бы брюки не запрещали, вряд ли у старшеклассников и студентов профтехучилищ был бы такой интерес к ним. Самые отчаянные умудрялись доводить ширину клёша до 32–35 сантиметров.

Мести обшлагами грязь на улицах никто не хотел, поэтому к брюкам клёш полагалась обувь на платформе. У девушек это были босоножки или сабо на пробковой подошве, а у юношей — башмаки на платформе. К счастью, мода эта отошла так же быстро, как и появилась.

Вязаные шапочки

В начале 1980-х годов все школьницы Советского Союза были обязаны носить шапочки, вязанные изнаночной вязкой. Шапочки могли быть разной расцветки, но больше всего ценились белые или кремовые. Подгибались шапочки по-особому. Спереди закатывался тоненький круглый валик, а сзади валик был плоским и широким. Вся соль заключалась в том, что сверху шапочка была украшена чёрной вязаной сеточкой. Самым писком моды были крохотные бусины-жемчужинки, которые пришивались к сетке в каждом из её пересечений. Нет такой шапки — девушка немодная. Точка.

Три полоски

Фото © Фотохроника ТАСС / Мартин Шахбазян

Мода на три полоски в СССР началась с кроссовок "Адидас", выпущенных в Москве в 1979 году, и, похоже, не закончилась до сих пор. Народная любовь к этому бренду оказалась неистребима. Первоначальные "адидасы" шились из синей замши с тремя белыми полосками на желтоватой каучуковой подошве. Эта модель кроссовок за рубежом быстро отошла в прошлое, а в СССР выпускалась неизменной на протяжении более чем десяти лет. После распада СССР такие кроссовки стали поставлять из-за рубежа (скорее всего, из Китая). Они были уже совсем плохого качества и редко служили больше одного сезона.

Три полоски в СССР символизировали иную — забугорную и, видимо, зажиточную — жизнь. К концу 1980-х рабочая молодёжь вовсю щеголяла в спортивных кооперативных костюмах, украшенных этими пресловутыми полосками. Да что там восьмидесятые! Эта мода, пройдя время, огонь и воду, осталась до сих пор: иногда это всё те же белые полоски на спортивных костюмах, шортах и мастерках. А иногда это трансформированная оторочка на остромодных женских вещах: блузках, брюках и бомберах. Похоже, что избавиться от неё так и не получится.

В общем, страна наша всегда резко отличалась от остального мира. Мы были "не такими" в силу менталитета и, чего уж там греха таить, холодного климата. Известен случай, когда приехавший в Страну Советов певец Ив Монтан был так поражён нижним бельём советских людей, что накупил его и устроил во Франции издевательский показ. Мол, как они там вообще заводят детей, если носят панталоны с начёсом. Поступок, конечно, некрасивый. Невдомёк певцу из страны, поддержавшей нацизм, что эти самые страшненькие панталоны хоть как-то уберегали здоровье наших женщин, когда во время войны им приходилось вместо мужчин работать на лесоповалах, на сплавах и в поле. Но мы всё это помним. Поэтому любые выверты нашей моды можно воспринимать только с доброй улыбкой. Да, мы были ещё и такими.

Фото © ТАСС / EPA / CAROLINE BLUMBERG Почему в мире теперь наблюдается антитренд, а дизайнеры предлагают коллекции бесформенных, но удобных вещей? 0 Люди переселяются в Интернет, быт должен быть комфортным Дизайнерская мысль вырождается Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик