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Регион
Опубликовано 21 июля 2022, 21:20
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Пехотинцы ВСУ рассказали, как командиры избили до смерти их товарища

Морские пехотинцы 36-й бригады ВСУ записали обращение, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Видео опубликовал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Видеообращение пехотинцев ВСУ. © Telegram / Kadyrov_95

"Я говорил и предупреждал, что Зеленский воюет до последнего украинца. Какие ещё доказательства нужны? Вот вам живой факт, когда командиры ВСУ убивают бойцов сами же в своих казармах", подписал видео политик.

Ещё один батальон ВСУ записал видеообращение к Зеленскому
Ещё один батальон ВСУ записал видеообращение к Зеленскому

На размещённом видео морпехи ВСУ призывают к расследованию гибели своего товарища Романа Стебо, которого избили его же командиры. Военнослужащий от полученных травм скончался. Его товарищи выражают скорбь и хотят справедливости.

Ранее Лайф писал, что начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко принял решение о сложении полномочий из-за предательства командования.

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Telegram / Kadyrov_95

Юлия Коновалова
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