Пехотинцы ВСУ рассказали, как командиры избили до смерти их товарища

Морские пехотинцы 36-й бригады ВСУ записали обращение, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Видео опубликовал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Видеообращение пехотинцев ВСУ. © Telegram / Kadyrov_95

"Я говорил и предупреждал, что Зеленский воюет до последнего украинца. Какие ещё доказательства нужны? Вот вам живой факт, когда командиры ВСУ убивают бойцов сами же в своих казармах", — подписал видео политик.

На размещённом видео морпехи ВСУ призывают к расследованию гибели своего товарища Романа Стебо, которого избили его же командиры. Военнослужащий от полученных травм скончался. Его товарищи выражают скорбь и хотят справедливости.