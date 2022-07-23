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Опубликовано 23 июля 2022, 20:26

Шведского дипломата вызвали в МИД Турции из-за "провокации РПК"

РИА "Новости": МИД Турции вызвал шведского дипломата

МИД Турции вызвал временного поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за "провокации сторонников запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.

"Узнав о террористической пропаганде, проводимой сторонниками РПК в Гётеборге, временный поверенный в делах Посольства Швеции в Анкаре был вызван в Министерство иностранных дел", — говорится в сообщении.

Собеседник агентства отметил, что были "подчёркнуты ожидания", что виновных найдут, а власти примут необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги "в свете обязательств, зафиксированных в "тройственном меморандуме", подписанном в Мадриде".

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Напомним, 28 июня делегации Турции, Швеции и Финляндии подписали совместный меморандум, согласно которому Анкара даёт добро на их вступление в НАТО. Взамен Хельсинки и Стокгольм обязались выполнить её условия, в числе которых поддержка в борьбе с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

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Getty Images / Diego Cupolo / NurPhoto

Варвара Романова
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