Шведского дипломата вызвали в МИД Турции из-за "провокации РПК"
РИА "Новости": МИД Турции вызвал шведского дипломата
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за "провокации сторонников запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
"Узнав о террористической пропаганде, проводимой сторонниками РПК в Гётеборге, временный поверенный в делах Посольства Швеции в Анкаре был вызван в Министерство иностранных дел", — говорится в сообщении.
Собеседник агентства отметил, что были "подчёркнуты ожидания", что виновных найдут, а власти примут необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги "в свете обязательств, зафиксированных в "тройственном меморандуме", подписанном в Мадриде".
Напомним, 28 июня делегации Турции, Швеции и Финляндии подписали совместный меморандум, согласно которому Анкара даёт добро на их вступление в НАТО. Взамен Хельсинки и Стокгольм обязались выполнить её условия, в числе которых поддержка в борьбе с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).
Getty Images / Diego Cupolo / NurPhoto