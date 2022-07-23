Шведского дипломата вызвали в МИД Турции из-за "провокации РПК"

МИД Турции вызвал временного поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за "провокации сторонников запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.

"Узнав о террористической пропаганде, проводимой сторонниками РПК в Гётеборге, временный поверенный в делах Посольства Швеции в Анкаре был вызван в Министерство иностранных дел", — говорится в сообщении.

Собеседник агентства отметил, что были "подчёркнуты ожидания", что виновных найдут, а власти примут необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги "в свете обязательств, зафиксированных в "тройственном меморандуме", подписанном в Мадриде".