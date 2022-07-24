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Регион
Опубликовано 24 июля 2022, 08:48

Новичок "Манчестер Сити" назвал Гвардиолу сумасшедшим человеком

Холанд назвал Гвардиолу "немного сумасшедшим"

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о работе с главным тренером горожан Хосепом Гвардиолой. Его слова приводит VG.

«Гвардиола немного сумасшедший, мне это нравится. Это будет весело. Я был в расположении команды в течение недели, не могу сказать, что это очень много. Но я хорошо тренировался и готов к тому, что меня ждёт», — заявил Холанд.

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Отметим, что минувшей ночью Эрлинг Холанд забил свой первый гол за "Манчестер Сити" в товарищеском матче против "Баварии". Встреча завершилась со счётом 1:0.

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mancity.com

Шамиль Гаджиев
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