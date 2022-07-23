Неймар намерен продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что намерен продолжить карьеру во французском клубе. Об этом сообщает Le Parisien.

Ранее СМИ сообщали, что Неймар может покинуть ПСЖ в ходе летнего трансферного окна. Стало известно, что клуб не рассчитывает на бразильского футболиста в следующем сезоне.

"По-прежнему хочу остаться в Париже. Пока никаких разговоров с представителями клуба у меня не было. Не знаю, какие у них планы на меня", — сказал Неймар.

30-летний форвард играет за "Пари Сен-Жермен" с 2017 года. В составе клуба он стал четырёхкратным чемпионом Франции, выиграл три Кубка страны, два Кубка лиги и два национальных Суперкубка.