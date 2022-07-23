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Регион
Опубликовано 23 июля 2022, 15:25

Неймар намерен продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что намерен продолжить карьеру во французском клубе. Об этом сообщает Le Parisien.

Ранее СМИ сообщали, что Неймар может покинуть ПСЖ в ходе летнего трансферного окна. Стало известно, что клуб не рассчитывает на бразильского футболиста в следующем сезоне.

"По-прежнему хочу остаться в Париже. Пока никаких разговоров с представителями клуба у меня не было. Не знаю, какие у них планы на меня", сказал Неймар.

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30-летний форвард играет за "Пари Сен-Жермен" с 2017 года. В составе клуба он стал четырёхкратным чемпионом Франции, выиграл три Кубка страны, два Кубка лиги и два национальных Суперкубка.

В прошлом сезоне Неймар провёл за парижскую команду 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал восемь результативных передач.

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Getty Images / Paris Saint-Germain Football / PSG

Роман Фейгин
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