США и их "подопечные" в Киеве уничтожают возможность диалога, отказываясь от конструктива и устраивая провокации. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Возможность диалога, как, к слову, и украинскую экономику, уничтожают США и их подопечные в Киеве, отказываясь от конструктивных шагов и устраивая провокации каждый раз, когда достигаются хотя бы какие-то договорённости", — написал он в телеграм-канале.

Россия выступила с ответственных и конструктивных позиций, заметил член российской делегации на переговорах с Украиной, заботясь о недопущении продовольственного кризиса в мире и глобального голода. Тем самым были обнулены все обвинения коллективного Запада. Именно это, добавил Слуцкий, пугает госсекретаря США Энтони Блинкена, а совсем не перспектива голодающих детей в Африке.