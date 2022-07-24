Слуцкий обвинил США и их подопечных в Киеве в уничтожении возможности диалога
США и их "подопечные" в Киеве уничтожают возможность диалога, отказываясь от конструктива и устраивая провокации. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Возможность диалога, как, к слову, и украинскую экономику, уничтожают США и их подопечные в Киеве, отказываясь от конструктивных шагов и устраивая провокации каждый раз, когда достигаются хотя бы какие-то договорённости", — написал он в телеграм-канале.
Россия выступила с ответственных и конструктивных позиций, заметил член российской делегации на переговорах с Украиной, заботясь о недопущении продовольственного кризиса в мире и глобального голода. Тем самым были обнулены все обвинения коллективного Запада. Именно это, добавил Слуцкий, пугает госсекретаря США Энтони Блинкена, а совсем не перспектива голодающих детей в Африке.
Ранее Лайф писал об обеспокоенности США о том, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля. Как отмечает автор Foreign Affairs, в числе возможных последствий — риск возникновения полномасштабной войны из-за сложности конфликта и большой вовлечённости стран.
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