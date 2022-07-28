Как вступить в наследство бесплатно: Инструкция от Минфина России Минфин дал разъяснения, кто и при каких условиях ничего не должен платить при вступлении в наследство. Как эту новацию применить на практике — разбирался Лайф. 27 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав

Вопреки мнению большинства россиян, вступление в наследство — это не только получение неких благ и прав, но и финансовые расходы, львиная доля которых приходится на госпошлину и услуги нотариусов. Однако возможность вообще не платить за принятие наследства существует, и это признаёт Министерство финансов, которое совсем недавно выпустило письмо (№ 03-05-06-03/53650) с разъяснениями на этот счёт. Согласно данному документу, некоторые наследники никому ничего не должны. Однако, чтобы не платить, надо разобраться в деталях.

В РФ нельзя просто взять и начать распоряжаться имуществом умершего собственника, прежде следует официально принять наследство и получить соответствующее свидетельство, ведь без него ничего оформить в свою собственность не получится. Процедура предусматривает необходимость подать заявление нотариусу по месту открытия наследства, а далее кому-то выдают необходимые бумаги практически бесплатно, а другим приходится платить суммы, сопоставимые чуть ли не с половинной стоимостью унаследованного. Разбираемся, почему же так.

Нулевая госпошлина

Само собой, нотариус за совершение своих действий потребует оплатить госпошлину, ведь это требование налогового законодательства. При этом не все знают, что размер этой самой пошлины зависит от близости родства с умершим. Законом установлено, что детям (в том числе усыновлённым), супругу, родителям, полнородным братьям и сёстрам грозит пошлина в размере 0,3 процента от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей; а всем остальным придётся уплатить 0,6%, но не более одного млн рублей (подпункт 22 пункта 1 статьи 333.24 Налогового кодекса РФ). Это весьма большие деньги. Правда, в России немало граждан, которые вовсе освобождены от пошлины, но они об этом могут и не знать. Согласно статье 333.38 Налогового кодекса РФ, пошлину брать не должны:

с тех, кто проживал в квартире или доме совместно с наследодателем и продолжает там жить после его смерти;

с несовершеннолетних и тех, над кем установлена опека;

с претендентов только на банковские вклады, страховые суммы, авторские гонорары и прочие денежные средства умершего. Так как деньги — это не имущество, а финансы и оценить их как недвижимость нельзя, то и госпошлина в процентном соотношении также отсутствует.

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— Нотариусы об этих положениях закона, конечно, знают, но если наследники сами не предоставляют документы, подтверждающие необходимый статус, то пошлину могут и потребовать. И никакого нарушения закона со стороны нотариуса тут нет, так как он не обязан знать о подробностях личной жизни наследодателя, — объяснил адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов.

Важно: если у наследника есть в паспорте сведения о регистрации по месту жительства наследодателя, то, согласно разъяснению Минфина, теперь это является достаточным основанием для подтверждения факта совместного проживания. Во всех остальных случаях необходимо предъявить справку о составе семьи (на дату открытия наследства), свидетельство о рождении либо обратить внимание нотариуса, что кроме финансов ничего не наследуется.

Оценка имущества

Наследникам, которые не попадают в перечень освобождённых от пошлины, следует обратить внимание на подходы к оценке имущества, от стоимости которого исчисляется процент в пользу казны. Если дело не касается автомобилей, а только недвижимости, то, как правило, никакие "независимые" оценщики не нужны. Ведь имущество поставлено на кадастровый учёт в Росреестре, а значит, его стоимость уже определена государством, то есть достаточно заказать выписку из ЕГРН и предоставить её нотариусу. Получить данный документ можно в МФЦ, через портал "Госуслуги" или напрямую в Росреестре.

— Стоит помнить, что выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости выдаётся бесплатно и нотариусы не могут отказать вам в оценке наследственного имущества на основе этого документа. А вот для автомобилей, акций и прочего ценного имущества (за исключением финансов. — Прим. Лайфа) потребуется специальный отчёт о рыночной цене, составленный любым оценщиком с лицензией, — разъяснила эксперт-оценщик Светлана Новокшанова.

Услуги нотариуса

При оформлении наследства нотариусы могут взимать плату за услуги правового и технического характера (то есть за правовой анализ документов, консультирование, составление запросов, создание необходимых копий и т.д.), это предусмотрено в статье 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. А вот тарифы на оплату этих услуг утверждаются ежегодно нотариальными палатами субъектов РФ, поэтому стоимость оформления наследства может различаться по регионам. Если точно знать, какие именно услуги предлагает нотариус, то их стоимость можно проверить онлайн.

По решению Федеральной нотариальной палаты (протокол № 10/16 ) нотариусам запрещено взимать плату с ветеранов и участников Великой Отечественной войны (и лиц, к ним приравненных) и детей-сирот, которые находятся в детских домах. А с инвалидов 1-й группы и детей-инвалидов плата взимается в размере не более 50%.

— Наследник по закону не обязан платить за вскрытие конверта и оглашение закрытого завещания. Кроме того, большинству россиян можно обойтись без консультаций нотариуса, изготовления копий, сканирования документов, нотариальной охраны имущества и т.д., — пояснил адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков. — И нотариусы не вправе навязывать наследникам свои услуги. В спорных ситуациях можно и нужно обращаться в суд, и тогда уже нотариусу придётся доказывать обоснованность той или иной платной услуги либо возвращать за неё деньги (как это было по делу № 4-КГ20-29-К1 , которое рассмотрел Верховный суд РФ. — Прим. Лайфа).

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Авторы Максим Греков