Уехавшим из России "в знак протеста" придётся платить налог в 30% Покинувшим Россию специалистам, которые ещё работают на российские компании, придётся платить подоходный налог на общих основаниях, но ставка для них увеличится 28 июля, 21:40 Обложка © Shutterstock

Минфин России заявил, что больше не намерен терпеть, что российские специалисты, работающие из зарубежных офисов, фактически имеют налоговые льготы, и уже приступил к разработке законопроекта, который полностью прикрывает дыру в российском законодательстве, позволяющую работающим из-за рубежа специалистам практически ничего не платить в российский бюджет.

"Случайная" налоговая льгота для эмигрантов

В Трудовом кодексе нет категоричного запрета на то, чтобы удалённые сотрудники работали за рубежом, но против этого всегда выступал Минтруд. По мнению чиновников, нельзя заключать трудовой договор с дистанционным сотрудником, который находится за пределами России. А всё потому, что работодатели не смогут обеспечить для своих работников безопасные условия труда, а проверяющие органы — проверить и привлечь работодателя к ответственности, если права сотрудника нарушены. Поэтому многие работодатели просто не раскрывают перед официальными органами факт того, что место работы сотрудника — зарубежная юрисдикция, и не закрепляют этого в трудовом договоре. Ведь для них главное — чтобы работа была сделана. Исключение — различные крупные компании, которые не станут боятся судиться с чиновниками (а суды, как правило, встают в подобных спорах на сторону работодателя).

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Зато если работодатель внёс в трудовой договор рабочее место дислокации сотрудника за рубежом, то он фактически получает налоговую льготу. Согласно Налоговому кодексу, тогда все перечисления от работодателя считаются как полученные из зарубежных источников и первое время (183 дня после переезда) работник, по идее, должен самостоятельно подавать декларацию и платить 13% подоходного налога. А потом, когда он потеряет статус российского резидента (на 184-й день пребывания за границей), он вообще может ничего в российский бюджет не платить.

Минфин не хочет терпеть неуплату налогов

Такую своеобразную налоговую льготу неоднократно подтверждал сам в Минфин в своих многочисленных разъяснениях налогового законодательства. И, когда подобных сотрудников было немного, с этим ещё можно было мириться. Но в этом году Россию покинули десятки тысяч специалистов, и их компании стали просто с их помощью оптимизировать уплату подоходного налога. Им стало даже выгодно, чтобы сотрудники работали из-за границы, ведь тогда они экономят минимум 13% с фонда оплаты труда. И совершенно легально.

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— Основная цель предложенных изменений в Налоговый кодекс РФ — исключить практику неуплаты НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции, — рассказали Лайфу в пресс-службе Минфина. — Это искусственно делает работу в России на российские компании — как в офисе, так и удалённо — менее привлекательной по сравнению с такой же работой, но дистанционно, за пределами страны.

Формально такие сотрудники должны платить налоги уже на своей новой родине, однако и этого они не делают.

— Такая своеобразная налоговая льгота получилась из-за того, что между Россией и другими странами есть различные соглашения об избежании двойного налогообложения, — говорит налоговый юрист Олег Владимирский. — Получая деньги из России, все удалённые сотрудники должны платить налоги в новой юрисдикции по её законам. Но они этого просто не делают. Ведь доказать, что переводы из России — это налогооблагаемая база, например, в Турции — очень сложно.

Сколько получит российский бюджет

Предложения Минфина уже поддержала Счётная палата. Так как подоходный налог уплачивается в региональные бюджеты, это приведёт к значительному их увеличению.

— Поправки предусматривают, что работники российских организаций, оформившие дистанционный режим работы и уехавшие за рубеж на длительный срок, будут уплачивать налог на доходы физических лиц с доходов за исполнение трудовых обязанностей на общих основаниях, — отметили в пресс-службе ведомства. — Указанная новелла приведёт к увеличению поступления доходов в региональные и местные бюджеты.

Причём 13% работодатели будут платить только первые 183 дня пребывания сотрудника за рубежом. После того как он перестанет быть российским резидентом, налоговая ставка возрастёт до 30%.

— Тут речь идёт не только о том, что сотрудники будут платить в принципе налог в бюджет, но и о том, что ФНС приступит к его администрированию, то есть теперь будет обязана проверять, когда у уехавших сотрудников закончится резидентство, — уточняет Владимирский. — То есть вместе с таможенной службой они будут это отслеживать, а значит, повышенный налог будут платить и те сотрудники компаний, которые не раскрывают, что их сотрудники сейчас находятся за рубежом.

Фото © shutterstock Нужно ли увеличивать налоги для работников, которые работают удалённо за границей? 0 Да, конечно. Нет, не нужно. Пусть решают профессионалы.

Авторы Александра Баязитова