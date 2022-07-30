Настоящий самурай: Магомед Анкалаев делает решающий шаг к чемпионскому поединку в UFC Лишь два российских спортсмена в 2022 году реально претендуют на чемпионский пояс в UFC. Одним из них является 30-летний уроженец Махачкалы Магомед Анкалаев. 29 июля, 21:40 Фото © Chris Unger / Zuffa LLC

В ночь на воскресенье, 31 июля, на арене "Американ Эйрлайнс центр" в Далласе состоится номерной турнир самого популярного промоушена смешанных единоборств — UFC 277. В основном карде в октагон около пяти утра по московскому времени выйдут россиянин Магомед Анкалаев и представитель США Энтони Смит. По словам главы организации Даны Уайта, победитель этого поединка в ближайшее время сразится за чемпионский титул в полутяжёлой весовой категории.

Анкалаев не настолько раскручен в мире единоборств, как Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Хамзат Чимаев, Франсис Нганну и Ислам Махачев, который 22 октября будет драться за чемпионский титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. При этом у него очень интересная судьба и насыщенный спортивный бэкграунд.

Греко-римская борьба и любительская школа ММА

Фото © UFC

Нашему бойцу буквально в прошлом месяце стукнуло 30 лет. Его родной город — Махачкала. Во время учёбы на факультете физической культуры и спорта Дагестанского государственного университета Магомед в течение года занимался греко-римской борьбой, а затем перешёл в боевое самбо, в котором удостоился звания мастера спорта.

После этого Анкалаев заинтересовался смешанными единоборствами. Он является одним из первых выпускников любительской школы ММА и самым первым мастером спорта международного класса по ММА в России. На его счету три победы в первенствах страны и два триумфа на чемпионатах мира.

Нельзя не отметить, что на тот период в сборной России по смешанным единоборствам была невероятная конкуренция. За место в составе Анкалаеву пришлось бороться с двумя учениками легенды российского ММА Фёдора Емельяненко — Вадимом Немковым и Валентином Молдавским. В обоих случаях Магомед брал верх, но поединки получились для него очень сложными.

На профессиональном уровне Анкалаев дебютировал в ММА в январе 2014 года на турнире харьковского промоушена Oplot Challenge. Тогда Магомед решением большинства судей победил украинца Василия Бабича.

Отказ от предложения Фёдора Емельяненко и служба в армии

Фото © UFC

В 2015 году Анкалаев вполне мог оказаться в Fedor Team. Последний Император пригласил спортсмена в свою команду для участия в новогоднем турнире японского промоушена RIZIN. Из-за подготовки к чемпионату мира Магомеду пришлось ответить отказом на заманчивое предложение Фёдора Емельяненко.

В возрасте 24 лет россиянин отправился в армию, параллельно со службой участвуя в соревнованиях по рукопашному бою. В период с 2016 по 2017 год Анкалаев выступал в крупной чеченской организации World Fighting Championship Akhmat. В ней спортсмен одержал пять побед, завоевав вакантный чемпионский титул в полутяжёлой весовой категории.

В октябре 2017 года в жизни Магомеда произошло знаменательное событие. Он подписал долгосрочный контракт с UFC. Руководство престижнейшего промоушена планеты россиянин привлёк впечатляющей серией из десяти побед подряд.

Неудачный дебют и победная серия

Правда, вот дебют на новом уровне вышел крайне неудачным. В марте 2018 года на турнире в Лондоне Анкалаев потерпел жутко обидное поражение от шотландца Пола Крейга. Дело в том, что россиянин доминировал на протяжении всего боя, превосходил соперника и в стойке, и в партере, но в концовке третьего раунда попался на удушающий приём и буквально за секунду до окончания боя был вынужден капитулировать.

Зато после этой осечки у Магомеда началась светлая полоса в карьере. Он одержал восемь побед подряд, причём четыре из них были досрочными. Всего на счету бойца 17 побед в 18 поединках в ММА. Примечательно, что, несмотря на богатое борцовское прошлое, Анкалаев за всю профессиональную карьеру в смешанных единоборствах ни разу не завершал бои сабмишенами в партере в результате удушающих или болевых захватов.

В Далласе Магомеду будет противостоять очень опытный американец Энтони Смит. В активе 34-летнего спортсмена из США 36 побед в 52 поединках в ММА. Он неплохо действует в стойке благодаря боксёрской базе и владеет приёмами из джиу-джитсу. Впрочем, и у Анкалаева есть в арсенале мощнейшие удары, да и в борьбе он даст фору подавляющему большинству спортсменов.

"Будет очень хороший и зрелищный бой"

Россиянин, занимающий четвёртое место в рейтинге полутяжеловесов UFC, прекрасно знает себе цену, но и шапкозакидательством не страдает. Он хорошо изучил манеру соперника и знает все его сильные стороны.

— Думаю, что он очень хороший боец, очень опытный. У него огромный багаж за спиной, поэтому мы не расслабляемся, мы настроены, готовы. Думаю, это будет очень хороший и зрелищный бой. У него грепплинг хороший, он забирает спину. Думаю, это самая опасная сторона для меня — спину ему отдавать, — говорит Анкалаев.

Смит же понимает, что не является фаворитом предстоящего боя. При этом американец, идущий в рейтинге на пятой позиции, налево и направо говорит о своей высочайшей мотивации и шикарной форме.

— Я очень сильно мотивирован, хотя такое бывает далеко не всегда. Мне предстоит сразиться с очень опасным парнем, которого все считают бугименом, и это меня просто восхищает. И, кстати, я в лучшей форме за всю карьеру, зря меня списали со счетов, — сказал Смит.

Как мы уже говорили, ожидается, что победитель боя между Анкалаевым и Смитом в ближайшее время сразится за чемпионский титул. И россиянин уже начал мысленно готовиться к поединку с обладателем вожделенного пояса Иржи Прохазкой. В своих соцсетях он обратился к чеху, которого часто сравнивают с самураями из-за увлечения восточной культурой.

— Вот так выглядит настоящий самурай, — написал Анкалаев, выложив собственную фотографию верхом на коне.

Фото © Twitter / AnkalaevM

Помимо Анкалаева в основном карде турнира UFC в Далласе в октагон выйдет ещё один россиянин. Тяжеловесу Сергею Павловичу будет противостоять американец Деррик Льюис, идущий на пятой строчке в рейтинге. Несмотря на свой грозный вид, представитель США в последнее время чередует победы с поражениями и не слишком внимательно относится к защите. У нашего спортсмена, занимающего пока 11-е место среди сильнейших тяжеловесов, будет немало шансов нанести ему разящий удар.

Букмекеры в преддверии турнира UFC 277 отдают предпочтение Анкалаеву и Павловичу в поединках с американцами. Коэффициент на победу Магомеда составляет ничтожные 1,13. Котировка на триумф Смита — 6,00. Ставки на Сергея принимаются с коэффициентом 1,60, на его соперника — 2,35. Поболеть за наших парней можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Матч ТВ".

Фото © UFC Кто победит в поединке Магомеда Анкалаева и Энтони Смита? 0 Анкалаев Смит Бой будет признан несостоявшимся

Авторы Роман Фейгин