Экономия — 50%: "СберМаркет" снизил стоимость доставки в два раза С быстрой и плановой доставкой можно заказать различные продукты и товары для дома, детей, красоты из крупнейших торговых сетей за 59 и 129 рублей соответственно. 3 августа, 12:38 Обложка © "СберМаркет"

"СберМаркет" снизил стоимость доставки: теперь она составит 129 рублей для заказов в плановой доставке и 59 рублей — в быстрой. Тарифы сократились, соответственно, на 54% и на 44%. За счёт этого уже в августе россияне смогут дополнительно сэкономить более 150 млн рублей.

— Мы постоянно работаем над тем, чтобы "СберМаркет" становился всё более выгодным сервисом для клиентов. Сегодня мы предлагаем разные возможности экономии, существует программа лояльности, в рамках которой копить и тратить бонусы "Спасибо" могут держатели карт любых банков, предусмотрены акции, скидки, спецпредложения и раздел "Дешевле, чем в магазине". Кроме того, мы развиваем наши приложение и сайт, чтобы клиенты во время покупок видели, как и где именно могут сэкономить. Снижение стоимости доставки — ещё один шаг в сторону максимальной выгоды, — отмечает вице-президент по маркетингу и продажам "СберМаркета" Елена Иванова.

Фото © "СберМаркет"

В среднем заказ с быстрой доставкой в "СберМаркете" стоит 1430 рублей и включает 13 позиций: наибольшей популярностью пользуются бананы, репчатый лук, картофель, помидоры, огурцы, морковь и другие продукты. В корзину с доставкой ко времени обычно попадают около 23 позиций, а высокий спрос здесь зафиксирован на апельсины, молоко, киви, лимоны, свёклу и другие товары.

Заказывая продукты с плановой доставкой, пользователи в среднем тратят порядка 3535 рублей в месяц. При этом за счёт скидок и спецпредложений, что в несколько раз перекрывают стоимость доставки, есть возможность сэкономить примерно 414 рублей на каждом заказе в "СберМаркете".

Фото © "СберМаркет"

Сервис "СберМаркет" поможет сэкономить время, которое клиенты магазинов тратят на покупки, и деньги, идущие на бензин или такси до гипермаркета. Оформить сборку вы можете на сайте компании.

Стоит отметить, что в услуги сервиса также входит сборка заказа: сборщики отбирают с полок магазинов лучшие продукты, проверяют качество и сроки их годности. Это необходимое условие профессиональной доставки составляет 59 рублей для плановых заказов и 29 рублей для экспресс-формата. Ещё один плюс — сборка и доставка товаров из "Самоката" при заказе через приложение "СберМаркет" по-прежнему бесплатны.

Авторы Альбина Александрова