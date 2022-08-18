Даниил Медведев останется лучшим теннисистом мира до US Open

Это стало возможным после того, как испанец Рафаэль Надаль уступил в матче второго круга в Цинциннати хорвату Борне Чоричу. При этом легендарный испанец мог выйти на первое место рейтинга в случае, если бы он выиграл турнир, а Медведев остановился на стадии 1/4 финала.