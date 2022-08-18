Даниил Медведев останется лучшим теннисистом мира до US Open
Российский теннисист Даниил Медведев продолжит находиться на первом месте рейтинга ATP до начала Открытого чемпионата США (US Open).
Это стало возможным после того, как испанец Рафаэль Надаль уступил в матче второго круга в Цинциннати хорвату Борне Чоричу. При этом легендарный испанец мог выйти на первое место рейтинга в случае, если бы он выиграл турнир, а Медведев остановился на стадии 1/4 финала.
Сам Медведев на соревнованиях в Цинциннати вышел в 1/8 финала, что позволит ему сохранять лидерство в рейтинге ATP до US Open, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября 2022 года.
ТАСС / AP / David Inderlied