"Starlink для ВСУ — как лопата в бою" : Почему спутники Илона Маска абсолютно бездарны для военных целей Специалист по спутниковой связи Сергей Пехтерев объяснил, что "созвездиями" Илона Маска Вооружённые силы Украины воспользовались от безысходности — остальные сети либо не работают, либо неудобны. 19 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

Украинская армия пользуется сетью Starlink за неимением других средств спутниковой связи, и для военных целей эта сеть очень неудобна, рассказал один из основоположников спутниковых телекоммуникаций в России, кандидат технических наук Сергей Пехтерев во время недавнего выступления в Институте космических исследований РАН. Там прошла "Летняя космическая школа".

По словам специалиста, до известных событий в распоряжении ВСУ были две основные спутниковых сети и самой продвинутой из них была сеть, работающая от спутника Ka-Sat. Это космический аппарат европейского производства, его запустили в 2010 году с космодрома Байконур, он работает на геостационарной орбите, то есть как бы "завис" над одной точкой поверхности Земли. Его возможности позволяют ему обслуживать всю Европу, сеть насчитывает в общей сложности более 100 тысяч наземных терминалов. Сейчас спутник принадлежит американской компании ViaSat.

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Центр управления сетью Ka-Sat расположен в итальянском Турине. 24 февраля 2022 года он подвергся хакерской атаке. В результате вся сеть вышла из строя. Украинской армии и госорганам в этой ситуации оставалось пользоваться американской спутниковой платформой iDirect либо какой-то другой сетью c громоздкими и практически нетранспортабельными принимающими антеннами.

— Поэтому украинским военным, в общем-то, пользоваться было нечем. И вот тут подвернулся Илон Маск, у которого совершенно неожиданно ближайший gateway (шлюзовая станция, необходимое звено в работе спутниковой сети. — Прим. Лайфа) оказался в Польше, и они достаточно быстро прислали самолётами эти терминалы, — объяснил Сергей Пехтерев.

При этом Вооружённые силы Украины вряд ли в восторге от возможностей, которые им предоставляет Starlink, считает эксперт: эта сеть изначально не приспособлена для использования в военных целях — она слишком уязвима.

— У Starlink есть одна особенность, из-за которой ни один нормальный военный не будет эту сеть рассматривать. У неё один центр управления. То есть если нанести удар по нему, то, мягко говоря, это будет много-много железа, которое летает по небу, — заверил кандидат технических наук.

Кроме того, наземные терминалы не были запрограммированы для использования на Украине, поэтому для налаживания там работы сети пришлось связываться с американским центром. И наконец, сама архитектура сети Starlink — полная противоположность тому, что требуется от спутниковой связи во время боевых действий.

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— Военным, мягко говоря, нужно немножко наоборот: им нужен не терминал, который даёт 300 мегабит солдату, потому что солдату не нужно смотреть никакое видео при этом в формате 8К, а вот товарищу лейтенанту очень интересно видеть, что есть у солдат, поэтому им нужна обратная связь — мощный канал от центра, а не наоборот, — пояснил специалист.

Именно поэтому на сегодняшний день Украина — единственная страна, которая пользуется спутниками Илона Маска в военных целях, подчеркнул он. Сергей Пехтерев добавил, что несколько лет назад Пентагон проводил конкурс на создание низкоорбитальной военной спутниковой сети Blackjack и в нём участвовала компания Starlink, а также британская OneWeb и канадская Telesat. В итоге сеть Илона Маска проиграла это соревнование — Министерство обороны США выбрало канадскую сеть, потому что её архитектура оказалась максимально подходящей для военных. Так что, по словам эксперта, Starlink для ВСУ примерно то же самое, что лопата — ею тоже, в принципе, можно пользоваться в бою, но автомат удобнее.

Фото © Shutterstock Каков самый эффективный способ противодействия военному использованию Starlink? 0 Уничтожать спутники Создавать помехи Вывести из строя наземный центр управления

Авторы Адель Романенкова