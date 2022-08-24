Блондинка на силиконе: Как жила погибшая в Санкт-Петербурге звезда "Дома-2" Настя Кочервей Следователи выясняют причины гибели участницы "Дома-2", тело которой нашли в Финском заливе. Её считали эскортницей, у неё были проблемы с наркотиками и алкоголем. Что с ней произошло? 24 августа, 17:49 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Петров, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nastyafitnes

Недавно в Санкт-Петербурге жестоко убили 26-летнюю порноактрису Анастасию Гришман. Теперь погибла звезда телешоу "Дом-2" 28-летняя Анастасия Кочервей. В настоящее время проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, которые установят точную причину смерти девушки.

Тело Анастасии нашли ещё 13 августа отдыхающие на Дудергофском канале около Финского залива. Девушка была в нижнем белье, видимых причин смерти не обнаружили. По некоторым данным, она зажимала в руке ключи от BMW. Тело находилось в воде от трёх до десяти дней, начались необратимые изменения, обезобразившие лицо, поэтому следователи долгое время не могли установить личность погибшей. Также при ней не было документов. В качестве примет называли татуировку на спине в виде игральных карт, силиконовую грудь и шрамы — последствия недавно пережитой операции по ликвидации последствий неудачной маммопластики.

21 августа отец Кочервей обратился в полицию, сообщив, что дочь не выходит на связь. В то, что в воде нашли именно тело Насти, он не верил до последнего. Мать Кочервей сегодня тоже вызвали в Петербург на опознание. Как и отец, она пока не верит в случившееся.

Причины смерти

Подруги Кочервей говорят о том, что Настя была склонна к тяжёлой депрессии, серьёзно прикладывалась к бутылке и баловалась запрещёнными веществами. К тому же общалась с различными "папиками". Она была известна своими романами с женатыми мужчинами. Поэтому оперативники не сбрасывают со счетов криминальную версию гибели девушки. Сейчас они проверяют круг её общения, ищут любовников и недругов, а также изучают финансовые обязательства.

Анастасия Кочервей. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anastasiia.kochervei

В последнее время Кочервей устала от хайпа, её соцсети молчат уже год. По словам бывшей звезды "Дома-2" Олеси Малибу, Анастасия примерно год назад уехала из Москвы после сложных отношений с женатым мужчиной, купила квартиру в родном Краснодаре, но не нашла, чем там зарабатывать, поэтому якобы переехала в Санкт-Петербург. Правда, оперативники вычислили по биллингу, что телефон погибшей всё это время находился в Подмосковье, был включён.

Звезда скандалов

У Кочервей была довольно сложная судьба. По словам девушки, она в детстве была прикована к кровати из-за болезни, с которой ей удалось справиться. В 2013 году Анастасия закончила Армавирский механико-технологический техникум по специальности менеджер гостиничного сервиса. Работала в стрип-клубе. В 2017 году Кочервей впервые появилась на ТВ, придя на передачу Первого канала "Давай поженимся!". В "Дом-2" девушка попала в 2018 году и сразу же стала одной из самых скандальных участниц телешоу.

Фото © VK / Анастасия Кочервей

В 2019 году Кочервей переехала в Дубай, где, по словам друзей, работала в компании по продаже недвижимости. Но больших денег это не приносило, поэтому она вернулась к эскорту. По некоторым данным, ночь с Кочервей оценивалась в 50 тысяч рублей. В Турции, куда Анастасия якобы поехала закупать вещи для шоурума, её обвиняли в ненадлежащем поведении. Девушку даже посадили в местную тюрьму, а затем депортировали. По словам самой Кочервей, от пережитых в тюрьме унижений у неё случился выкидыш.

Авторы Станислав Сенькин