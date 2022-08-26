Восхождение Русского мира: Чего боялись подославшие убийц к Александру Дугину Политолог Геннадий Владимиров — о том, почему после убийства Дарьи Дугиной украинским агентом-эскортницей весь мир понял, чего так боится Запад в России. 26 августа, 13:51 Лидер Международного евразийского движения, политолог Александр Дугин. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Это убийство дочери Александра Дугина не только политическое — оно отвечает нам на главный философский вопрос: быть или не быть? В данном случае Украине.

Александр Дугин — один из самых ярких русских интеллектуалов конца ХХ – начала ХХI веков. С ним можно не соглашаться, спорить, как спорили Эдуард Лимонов или Егор Летов, но не признавать его интеллект невозможно. Философия Дугина сложна, слог его страстен и витиеват, его публицистика — скорее философские трактаты, его философские трактаты — скорее поэмы.

Дугин — кумир интеллектуалов патриотического направления. Дугин — скандальный русский Ницше для интеллектуалов Запада. Дугин — адское чудище для доморощенных либералов, которые даже книжки Хайека и методички Шарпа не открывали в своей жизни, не то что Дугина.

Убийство дочери Дугина украинской эскортницей в чине майора безопасности всколыхнуло общество, но скажем прямо: знало ли это широкое общество до этого самого Дугина? Его книги нельзя назвать бестселлерами, хотя среди всех российских философов современности Дугин — самый известный.

Но цель была выбрана, кураторы указали на философа, западные газеты называли его "идеологом Путина", значит, резонанс в западном мире был обеспечен. И если Украина ведёт медиавойну, то в ней это явная перемога на фоне сданных позиций ВСУ и тысяч трупов украинских бойцов.

Кураторы украинских убийц понимали: побеждают не мускулы и снаряды, побеждает культура и интеллект. Кто сможет зарядить общество идеей, за которую не стыдно отдать жизнь, за тем и победа.

Советский Союз победил Третий рейх идеей всеобщей справедливости. Всеобщей, без национальной сегрегации и измерения черепов. Западный мир победил Советский Союз в холодной войне идеей торжества материи над духом, когда западная материя красива, а дух советской сплочённости стал скучен и стар.

Но вот на смену унылым партийным идеологам, проигравшим страну в начале 90-х, стали приходить новые люди, которые идеи справедливости реанимировали и стали доносить до молодых сверстников страстно, ярко и талантливо. Философ Дугин, писатель Лимонов, музыканты Летов и Курёхин — они вдруг дали надежду, что Россия не будет ни скучной советской пенсионеркой, ни нарядной западной проституткой. Оказалось, что у России есть возможность своего пути, осмысленного, прекрасного, где есть место борьбе, страсти и справедливости. Это русский путь процветания духа на фоне ярких шмоток, а не путь расцвета шопинга на фоне исчезающего духа.

Эта альтернатива была заманчива, и на фоне уныния от падения страны в пропасть 90-х идеи Дугина быстро стали завоевывать головы молодых интеллектуалов.

На рубеже веков появился запрос на справедливость и добро с кулаками, когда герой Сергея Бодрова говорил на экране американцу, что сила не в деньгах, а в правде, зрители в кинотеатрах аплодировали. Это так резонировало с общим пораженческим мейнстримом властей, что казалось революционным.

"Водочки нам принеси, мы домой летим!" и "Гуд-бай, Америка!" "Наутилуса" на титрах.

Так немного надо было, чтобы ощутить — Россия не прогнулась, её дух не убили 90-е.

Вот и философия Дугина для интеллектуалов и была теми самыми "Гуд-бай, Америка!" и "Мы домой летим!".

Вдруг философ заговорил c аудиторией о русской духовной силе и интеллектуальной мощи, сам демонстрируя каждой строкой эти и силу, и мощь.

Его понимание русского мира, объединённого духом и судьбой, его глубокое знание Запада и грусть от его деградации — всё это делало Дугина фигурой культовой, пусть и в узких кругах.

И его заметили в мире, потому что, если Россия поднимается с колен, она поднимает голову. И голова эта не пуста, в голове есть глубокое понимание мира и путей, по которому он идёт.

Западу было нелегко осознать, что русский патриот Дугин — ещё и последний настоящий западник, знающий и любящий европейскую культуру так, как сегодня уже никто не знает и не любит в Европе. Для Дугина очевидно, что Европа отвернулась от самой себя, отринув свои философские и религиозные принципы, которые вырабатывала столетиями. Теперь на страже этих принципов — русский мир. И за эти принципы идёт сегодня бой.

Сегодня Россия — единственная истинная наследница классической Европы, которая сохраняет европейское наследие не в пыльных архивах, а в головах своих интеллектуалов.

Сегодня Россия спасает не только свой дух, но и дух Европы, растоптанный собственными правителями в угоду модным течениям, курируемым хозяевами финансовых потоков.

Эти идеи Дугин доносил и до украинцев, которые, подобно европейцам, изменили своему прошлому, своей культуре и своему духу. Души в Европе не осталось, а потому и сила иссякает.

Но украинцы по наводке кураторов решили взорвать философа, не открывая его книг.

Украинцы промахнулись и убили молодую красивую девушку, дочь философа. Её машину разорвало взрывом на глазах у отца.

Это убийство будет, безусловно, иметь политические последствия. Теперь можно говорить о террористическом режиме в Киеве со всеми вытекающими и вылетающими из "Искандеров" последствиями.

Но это убийство заставило русский мир увидеть, что есть пророки в Отечестве, есть люди, силы мысли которых боится трусливый враг, понимающий, что сила в правде, а правда в словах Дугина.

Сил духовных и физических Александру Дугину перенести гибель дочери. Талантливой, красивой, продолжавшей дело отца.

Но теперь у Александра Дугина только увеличится аудитория, и его слово станет ещё более значимым для всех, кто говорит и читает по-русски.

А те, кто отправил убийц, только доказали: если страна начинает воевать с книгами и философами, она подписывает себе смертный приговор. Мир не будет прежним после убийства Дарьи Дугиной украинским агентом. Но самой Украины, по крайней мере той, что есть сейчас, скоро не станет совсем.

Но не за это погибла дочь философа. Она погибла за то, чтобы мы все, подобно Александру Дугину, осознали, что дух и мысль сильнее всего, если они заставляют нас бороться за справедливость и будущее наших детей.

За будущее сильной духом России и идёт эта война, дошедшая до подмосковного шоссе.

Фото © ТАСС / AP / Francesca Ebel Почему на Западе так испугались русского философа? 0 Сначала было слово... Определённые силы не готовы смириться с идеей справедливости Дугин — один из немногих признанных русских современных философов в мире

Авторы Геннадий Владимиров