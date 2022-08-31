За должников ЖКХ заплатят соседи В сентябре вступает в силу новый порядок расчётов за коммунальные услуги. Почему в некоторых многоквартирных домах соседям придётся оплачивать общие жилищные услуги за должников, разбирался Лайф. 30 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

В соответствии с постановлением Правительства РФ с 1 сентября 2022 года вносятся изменения в действующий порядок расчёта коммунальных платежей и оплаты содержания общедомового имущества в многоквартирных домах. Основные новации касаются формулы оплаты содержания общего имущества (ОДН), согласно которой в случае, если отдельные собственники квартир в многоквартирном доме не оплачивают жилищные и коммунальные услуги, суммы их долга по ОДН могут быть равномерно распределены между другими жителями дома, в котором проживает неплательщик. При этом оплата за отдельные коммунальные услуги каждой квартиры так и останется индивидуальной ответственностью каждого собственника и распределяться на остальных жильцов дома не будет.

А правило, согласно которому в платёжном документе, направляемом пользователю, должны быть отдельно выделены сумма к оплате за коммунальные услуги, предоставленные непосредственно в жилом (нежилом) помещении, и сумма к оплате за коммунальные услуги на общедомовые нужды, станет обязательным для всех управляющих организаций в России.

Нововведения, позволяющие распределять долг, касаются только тех общих коммунальных ресурсов, для которых предусмотрены общедомовые приборы учёта. Теоретически общие счётчики могут быть установлены на оба вида воды, отопление, электрическую энергию и газовое топливо, а на практике установка приборов зависит от технических возможностей каждого конкретного дома.

Свобода начислений

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Почему было принято решение изменить систему расчёта платежей, точно не известно, однако, возможно, ответ на данный вопрос станет ясным, если сравнить действующие правила с теми, которые вот-вот вступят в силу.

Сейчас собственники оплачивают ОДН в размере утверждённого норматива и, как правило, месячная сумма за эти услуги рассчитывается исходя из площади квартиры. Но если кто-то из жильцов дома незаконно подключился к ресурсам в обход своих квартирных счётчиков, либо передаёт неправильные показания квартирных приборов учёта, либо просто не оплачивает коммунальные счета, то появляются сверхрасходы ресурсов. И сегодня всё это должна оплачивать управляющая компания (УК). А с 1 сентября вся сумма расходов за общедомовые нужды может раскидываться исключительно на потребителей (статья 44 новой редакции Правил предоставления коммунальных услуг). Такая свобода начислений для УК предусматривает возможность требовать оплату сверх установленных нормативов.

— Возможно, что идея нового способа взимания платежей за ОДН преследует своей целью снижение задолженности управляющих компаний перед поставщиками ресурсов, а также стимулирование жильцов активно следить за платежами своих соседей, — предполагает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Но в любом случае гражданское законодательство предполагает, что заниматься долгами неплательщиков должны сами УК, а не перекладывать моральную и материальную ответственность по задолженности на добросовестных плательщиков коммунальных услуг.

Для справки: долги россиян за жилищные и коммунальные услуги в I квартале 2022 года достигли 804,5 миллиарда рублей, что на 56,6 миллиарда рублей больше, чем коммунальная задолженность за аналогичный период в прошлом году.

Всё дело в приборах учёта

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Так неужели после вступления в силу новых правил всем придётся платить за нерадивых соседей?

По мнению большинства специалистов в области коммунального хозяйства, после введения в действия новаций по поводу начисления оплаты для собственников квартир появятся значительные стимулы установить приборы учёта на все источники потребления ресурсов в своём жилище и требовать от своих УК вести строгую учётную и ресурсосберегающую политику. Ведь чем больше показаний счётчиков будет собрано, тем точнее будут расчёты и начисления. А это теоретически позволит определить, кто именно, сколько и за что должен платить. Фактически расчёт суммы к оплате для каждого собственника недвижимости в многоквартирном доме будет зависеть от того, установлены ли общедомовые приборы учёта на все коммунальные ресурсы, имеются ли индивидуальные приборы учёта ресурсов в каждой квартире и как будет происходить сверка показаний.

— С большой долей вероятности основные раскидывания доначислений могут быть связаны с оплатой отопления. Ведь в значительной части многоквартирных домов в РФ счётчики тепла в квартирах не предусмотрены конструктивно, а это значит, что все теплопотери дома теперь являются общими для всех собственников. Например, если в доме, где есть только общедомовой теплосчётчик, кто-то всю зиму будет жить с включёнными на полную мощность батареями центрального отопления, но при этом с открытыми окнами, то это однозначно повысит коммунальные расходы соседей, так как УК на законных основаниях распределит сверхнормативное потребление на всех потребителей, — поясняет эксперт в области строительства Александр Анохин.

С мнением Анохина согласен и генеральный директор строительной компании "Спецстрой-М" Александр Головин.

— Скорее всего, проблемы могут возникнуть у владельцев квартир в старом жилищном фонде, это связано с тем, что новые правила предусматривают отдельную плату за каждый вид ресурса. А если индивидуальные приборы учёта установлены не во всех квартирах либо не на все ресурсы, то рассчитать потребление каждого не представляется возможным. В принципе, для нивелирования подобных ситуаций и вводились предельные нормативы, — пояснил он.

А вот некоторые юристы считают, что новая редакция правил ещё до своего практического применения, возможно, получит дополнительные доработки.

— Несмотря на то что новый порядок расчётов юридически вступает в силу с 1 сентября, фактически начислять плату по новому регламенту коммунальщики смогут не ранее следующего года, ведь в законе процедура перерасчёта ОДН предусмотрена в первом квартале 2023 года. Возможно, до этого времени Правительство примет дополнительные нормативные акты, которые избавят добросовестных плательщиков от лишних платежей, ведь иначе может возникать фактически неправомерный перевод чужого долга, а это противоречит положениям статьи 391 Гражданского кодекса РФ, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Фото © Shutterstock Как вы сейчас платите за коммунальные услуги? 0 В моём доме только общие счётчики: плачу по нормативу, соседи тоже. Плачу только по квартирным счётчикам, всё остальное оспариваю. Плачу всё, что указано в квитанции, о нормативах не знаю.

Авторы Максим Греков