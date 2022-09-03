Последний закат: Когда Землю может выбросить из Солнечной системы Лайф разбирался, какие события могут нарушить порядок в нашем космическом доме и как будет выглядеть этот мир в эру хаоса. 2 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Почему Земля может сойти с орбиты

Гравитация порождает миры, гравитация же способна их и разрушить. Расположение планет, их размеренное кружение, восходы и закаты Солнца — всё это происходит именно так, как происходит, потому что взаимное притяжение между нашей звездой и всеми планетами расставило их именно таким образом, и далеко не сразу же после их формирования из протопланетного облака. Им нужно было время, чтобы занять нынешнее стабильное положение. К примеру, учёные установили, что Сатурн когда-то был гораздо ближе к Солнцу, а потом "переехал".

Земля в сезонных точках своей орбиты. Фото © Wikipedia

Но и то, что мы сейчас в ближайшем космосе наблюдаем, тоже не навечно. Это только кажется, что звёзды в небе относительно друг друга не движутся, а на самом деле астрофизики умеют по их траекториям вычислять, как изменятся со временем привычные нам созвездия. Так вот, если в процессе всех этих перемещений какой-то массивный объект окажется достаточно близко к Солнцу, то его гравитация сместит наши планеты со своих нынешних орбит.

Что будет, если Земля сойдёт с орбиты

Даже если её не вытолкнет, а просто передвинет ближе или дальше, климатические изменения будут катастрофическими. А если Земля и вовсе улетит куда-то за пределы орбиты Плутона, то, по мнению учёных, она не только замёрзнет, но и утратит свою атмосферу. Если не всё, то практически всё живое ожидает неминуемая гибель. Некие шансы остаются разве что для микробов, в превеликом множестве населяющих недра нашей планеты: солнечный свет им не нужен, а тепло они — по крайней мере, какое-то время — смогут получать от ядерных реакций, протекающих в глубинах Земли.

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К слову, такие же реакции подозревают и, например, в коре Плутона — это считают одним из возможных объяснений наличия воды под ледяной коркой столь маленькой и столь далёкой планетки. Как заверил в интервью Лайфу почётный профессор NASA Ричард Гувер, обитающие где-нибудь в Арктике микробы чувствовали бы себя в подлёдном океане Плутона абсолютно не хуже. Более того, карликовая планета за счёт распада ядер внутри себя могла бы вообще обходиться без звезды-хозяина и самостоятельно поддерживать свой микромир.

Что может Землю вытолкнуть из Солнечной системы

Недавно учёные взяли для примера несколько миллионов окрестных звёзд и выяснили, что некоторым из них предстоит опасное сближение с Солнечной системой. Более того, удалось даже рассчитать возможные сценарии последствий такой встречи. По мнению исследователей, начнётся всё с изменения орбиты Нептуна как самой массивной планеты на окраинах системы. А далее по принципу домино хаос настигает и все остальные миры. И некоторые из них в итоге может просто вытолкнуть из пределов Солнечной системы в межзвёздное пространство, где им предстоит одинокое блуждание до тех самых пор, пока не случится пролететь мимо какой-нибудь звезды и обрести таким образом нового хозяина. Этим хозяином вполне может стать и чёрная дыра. Можно себе представить, как будет выглядеть новый рассвет в таком случае.

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Впрочем, компьютерное моделирование не показало, что это может ожидать именно Землю. По данным исследования, такая опасность угрожает самому Нептуну, Урану и Меркурию. И тем не менее в науке принято всегда оставлять место для других возможных вариантов, потому что ни одно отдельно взятое исследование не в состоянии "объять" всё.

Но есть одно событие, из-за которого не только Земля может остаться сиротой, но и всей Солнечной системе целиком грозит изгнание из нашей галактики Млечный Путь. Это наверняка случится, когда она встретится с соседней галактикой Андромеды. А встретится она с ней, как убеждено всё мировое научное сообщество, обязательно: наблюдения показывают, что туманность Андромеды приближается к нам.

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Впрочем, если данный прогноз пугает, то есть утешение: это будет через 4,5 миллиарда лет. Во-первых, к тому времени само Солнце состарится, раздуется до объёмов красного гиганта и поглотит все ближайшие планеты (очень возможно, что вместе с Землёй). А во-вторых, учитывая жалкие тысячи лет существования человеческой цивилизации (если иметь в виду промежуток между каменным веком и высадкой на Луне), слабо верится, что наши потомки дотянут до столь далёкого конца света. Что до возможных столкновений с другой звездой, то это гораздо более близкая перспектива — вплоть до нескольких десятков тысяч лет. Для астрономов это практически послезавтра, для человечества в целом — сложно сказать.

Фото © Shutterstock Сколько, по вашим представлениям, может ещё просуществовать человеческая цивилизация? 0 Ей остались сотни лет, если не меньше Тысячи лет При освоении технологий — бесконечно долго

Авторы Александр Бочаров