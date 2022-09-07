Фиктивная дистанционка: Кому запретят удалённо работать за границей Роструд сообщил, что работодатель не может оформлять переехавшим в другие страны сотрудникам удалённый режим работы. Кто подпадёт под новые ограничения, а кому они не грозят, разбирался Лайф. 6 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

С марта нынешнего года некоторые россияне, работающие в компаниях, тесно связанных с западным бизнесом, стали получать предложения от своих работодателей переехать в другую страну. При этом часть предложений касалась реального перемещения за границу РФ, но в ряде случаев предполагаемый переезд должен был стать формальностью и работник продолжил бы выполнять свои функции из той же локации, что и раньше, но по документам он числился бы в зарубежном офисе.

Очевидно, что такой ход продиктован желанием ряда компаний и их руководителей избежать западных санкций. Но подобную инициативу не оценил Роструд, указавший в своих разъяснениях , что трудовое законодательство РФ не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с сотрудником, который трудится за пределами РФ. То есть строго по закону те IT-специалисты, финансовые аналитики и бухгалтеры, которые всё-таки решились на переезд, должны будут заключить со своим работодателем новые трудовые соглашения и начать платить со своих зарплат в казну РФ налог на доходы не 13%, а 30%, так как это предусмотрено статьёй 224 Налогового кодекса РФ. И даже это всё равно может не избавить их от претензий в случаях, если будут нарушены условия, рекомендованные российским трудовым законодательством.

— В данном случае позиция Роструда понятна. Ведь при таком "псевдоудалённом" оформлении государство может потерять на налогах и взносах порядка 43% от каждой выплаченной зарплаты. А также РФ не сможет применять национальное трудовое законодательство, касающееся гарантий прав работников из числа граждан РФ, — пояснил управляющий партнёр ЮК "Мокров и партнёры" Александр Мокров. — Запретительный подход к данному вопросу применяют не только в России, но и в большинстве развитых стран. Например, известная сеть канадских ресторанов попала под разбирательство только за попытку найма кассиров из Никарагуа (и это несмотря на отсутствие прямого законодательного запрета. — Прим. Лайфа).

Уехать, чтоб вернуться

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А вот что касается россиян, являющихся работниками тех зарубежных компаний, которые по разным соображениям покидают Россию, тут ситуация уже обрела практические очертания. И не всегда она складывается так, как было запланировано иностранными работодателями в момент объявления своим сотрудникам о необходимости релокации из РФ.

— Когда руководство компании в апреле объявило о том, что предстоит релокация в Дубай, многие даже обрадовались, — рассказала сотрудница торгового дома Hermes Наталья. — Всем, кто согласился на такое перемещение, обещали прибавить к зарплате или выплатить подъёмные. Однако на деле возникло много трудностей нематериального характера, которые компания решить не может. Я переехала и испытываю проблемы на каждом шагу, начиная от невозможности оплачивать что-либо российскими картами и заканчивая бытовым обустройством. Например, у меня двое детей, пока нужен садик, но в следующем году уже и школа, поэтому, скорее всего, придётся как-то возвращать старшего ребёнка в Россию. И я не готова, чтобы он жил там без меня.

О том, почему многие так и не решились на переезд, рассказал Лайфу и сотрудник IT-компании Алексей.

— У нас в компании много семейных людей. И от релокации в Берлин большинство из них отказались именно по экономическим причинам. Мы просто подсчитали предстоящие расходы, и оказалось, что даже с учётом увеличения зарплаты затратная часть неизбежно станет намного выше, чем сейчас. А у кого-то ипотека, которую не бросишь, или есть родители-пенсионеры, которых надо содержать.

Для справки: по данным Минцифры, около 80% сим-карт, владельцы которых уехали с 24 февраля этого года, снова начали функционировать на территории РФ.

Исключение от Минфина

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А вот Минфин РФ одобряет возможность россиян работать в российских или иностранных компаниях и при этом проживать за пределами РФ. Правда, только в одном случае: если релокация происходит в Казахстан (письмо № 03-04-05/74969 от 03.08.2022). Всё дело в том, что между правительствами РФ и Казахстана подписана Конвенция об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал. Согласно Конвенции дистанционные сотрудники-россияне платят НДФЛ в российскую казну только в том случае, если они проживают на территории РФ более 183 дней в году. Тогда зарплата от российской фирмы считается для них доходом от источников за пределами РФ.

— Не секрет, что Минфин рассматривает сотрудничество с Казахстаном как своеобразную "форточку" как для параллельного импорта, так и для благоприятного экспорта на мировой рынок российских товаров и технологий, — пояснил начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. — Это обусловлено и географической близостью Казахстана к Китаю, и возможностью вести через эту страну расчёты при помощи финансовых инструментов, которые Запад сейчас блокирует для РФ. Такой исключительный режим между нашими государствами предусмотрен ещё двадцать лет назад, но широко применять его стали сейчас.

Для справки: по данным Бюро национальной статистики Казахстана, с марта по июль нынешнего года в Казахстане появилось более 2000 компаний с российскими владельцами (что соответствует росту на 20%). При этом в данных не учитывается перемещение офисов российских компаний с иностранными владельцами (например, центр разработок "Тинькофф", сервис такси inDriver, разработчик мобильных игр Playrix и другие).

Фото © Shutterstock Согласились бы вы уехать из РФ, чтобы сохранить работу? 0 Да, работа для меня слишком важна Нет, уезжать из-за прихоти работодателя я не собираюсь Нет, мне не нужны проблемы с российскими законами

Авторы Максим Греков