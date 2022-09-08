Крымский детектив: Как жестокое убийство в Ялте привело к народному сходу Ночью в Ялте было шумно: из отделения полиции выпустили бывшего спецназовца, который вместе с приятелем подозревается в жестоком убийстве молодого человека. Люди вышли на улицы. Что там случилось? 8 сентября, 09:23 Обложка © Telegram / SHOT

Началось всё с банальной пьяной ссоры: в понедельник вечером собравшиеся в ялтинском "Автокафе" 37-летний Владимир Кикавец и Кирилл Гонтаренко повздорили с 34-летним Сергеем Суховым, которого вывели на улицу разобраться. Сначала мужчину избили возле кафе, затем один из них (предположительно, Кикавец) начал наносить ему удары ножом. По некоторым данным, Сухов получил около 36 ножевых ранений. Затем окровавленное тело запихали в багажник Toyota Land Cruiser чёрного цвета и увезли в неизвестном направлении. Всё это попало на камеры видеонаблюдения.

Видео © Telegram / SHOT

В больницу Сухова привезли сами же злоумышленники около 5:30, после чего скрылись. Следователем отдела полиции "Ливадийский" УМВД России было возбуждено дело по ч. 2 ст. 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Благодаря камерам наблюдения дебоширы были задержаны. Кикавца сразу же отправили в СИЗО, а Гонтаренко был отпущен в статусе свидетеля. Вскоре потерпевший скончался в больнице. Когда местные жители узнали, что полицейские трактовали дело по более мягкой статье и отпустили одного из подозреваемых, они вышли на улицы.

Жители Ялты устроили стихийный митинг у здания полиции, перекрыв центральную улицу Морскую, где находится местное управление МВД. Люди боялись, что Гонтаренко сможет уйти от ответственности благодаря своим связям. Ведь он являлся председателем совета ветеранов народного ополчения Республики Крым и пару месяцев назад ему за активную гражданскую позицию вручили медаль "За защиту Республики Крым". Также Гонтаренко возглавлял стрелковый клуб "Каскад".

Однако, по словам источника Лайфа, причина его освобождения могла быть иной: потерпевший в то время был ещё жив. Кикавец тогда полностью признал вину и пояснил, что Гонтаренко хоть и присутствовал при конфликте, но якобы непосредственно в нём не участвовал. Поэтому его и отпустили. Теперь же, после смерти Сухова, первоначальную статью могут переквалифицировать на более тяжёлую — 105 УК ("Умышленное убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору"). Сообщается, что Гонтаренко задержан повторно.

Следственный комитет Крыма уже потребовал незамедлительно передать ему дело из МВД для объективного расследования.

— По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева следственными органами Главного следственного управления в настоящее время решается вопрос об изъятии уголовного дела, возбуждённого по данному факту органами полиции, и принятии его к производству, — сообщил СК.

Почему полицейские Ялты отпустили на свободу подозреваемого? 0 Потому что он задействовал свои связи Потому что не разобрались в ситуации Потому что не было законных причин держать его под стражей

Авторы Станислав Сенькин