Долг из ниоткуда: Как не стать жертвой счетоводов ЖКХ Оказывается, долги по коммуналке могут появиться даже у тех, кто вовремя оплачивает все услуги. Почему так происходит и как решать проблему — разбирался Лайф. 8 сентября, 21:40 Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

По закону все собственники жилой недвижимости обязаны оплачивать жилищные и коммунальные услуги и делать это надо до 10-го числа месяца, который следует за периодом, в котором эти услуги были предоставлены (пункт 1 статьи 153 и пункт 1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ). Соответственно, если вносить плату ежемесячно и до определённого законом срока, то никакой задолженности образовываться не должно. Примерно так и думала москвичка Анна, которая проживает в столичном районе Раменки, пока в начале лета ей не пришла долговая квитанция на 6500 рублей. Почему, несмотря на вовремя внесённые платежи, девушке насчитали долг — разобраться оказалось непросто.

Говорят: "Виновата автоматическая система".

Получив уведомление о якобы возникшем долге, Анна собрала имеющиеся у неё документы о произведённой своевременно оплате коммунальных услуг и обратилась в свою управляющую компанию (УК). Там ответили, что со стороны компании никаких долговых претензий к девушке нет и порекомендовали ей обратиться в районный Многофункциональный центр для уточнения вопроса с возможной ошибкой начисления. Но, пока Анна ждала ответ на своё обращение в УК, ей пришла новая долговая квитанция, в ней сумма была уменьшена до 700 рублей. Такие перепады в требованиях озадачили москвичку. И она, следуя подсказке УК, посетила МФЦ, где ей сообщили следующее: так как в один из весенних месяцев Анна перечислила деньги в счёт своих оплат дважды (1-го и 28-го числа), то автоматическая система, которая отслеживает лицевые счета, якобы сама отнесла оба этих платежа в текущий месяц, а по предыдущему периоду сформировала долговой документ. И, пока Анна получала ответ от своей УК, система якобы снова сама уменьшила сумму начислений за некоторые ресурсы. При этом так как на лицевом счёте у девушки образовалась переплата, то из этой самой переплаты произошло частичное погашение внезапного долга и частичное авансирование будущих платежей. В итоге за Анной числится долг в 700 рублей. Почему "система сама" выполнила такие манипуляции без заявления или хотя бы согласия Анны, сотрудники МФЦ пояснить отказались, намекнув, что "болтающийся" долг можно вовсе не платить. Девушку такой ответ не удовлетворил, и она обратилась в Жилинспекцию, которая переадресовала её в прокуратуру.

— Конечно, сумма в 700 рублей не является критичной, но я никогда не была задолжницей и не собираюсь ей становиться, особенно если некая "система" распоряжается моими деньгами по своему усмотрению, — заявила Анна Лайфу.

Без сверки — оставят в должниках

Историей, произошедшей с девушкой, заинтересовались эксперты.

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— На мой взгляд, проверить все ошибки в данной ситуации элементарно просто, — считает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Нужно взять всю сумму поступивших от Анны платежей, до того как некая система якобы начала их сама пересчитывать, поделить сумму на количество месяцев и посмотреть, все ли эти платежи были уплачены до 10-го числа, как того требует закон. Если сумма и срок сошлись, значит, девушка всё оплачивала верно, если есть разночтения — надо проводить сверку по каждому платёжному периоду. Почему Анне отказали в такой процедуре — мне непонятно. Тут явное нарушение Правил предоставления коммунальных услуг ( подпункта "д" пункта 31 Правил № 354. — Прим. Лайфа). Сверка должна проводиться не только по письменному, но и по устному заявлению. И результатом её как раз должен быть документ, который можно оспаривать в том числе и в суде.

Заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин обратил внимание на другой аспект. Его заинтересовали не только странности в механизме появления задолженности, но и то, как повела себя в данной ситуации управляющая компания.

— Как правило, в своевременном сборе всех платежей заинтересованы именно УК, так как они по закону являются исполнителями этих услуг (статья 162, разделы V и VI Жилищного кодекса РФ. — Прим. Лайфа). В данной ситуации, наверно, коммунальщики могли бы сами инициировать сверку и разобраться в ситуации, почему они этого не сделали, я могу только предположить. Считаю, что дело в небольшой сумме псевдодолга, ведь неслучайно и сотрудники МФЦ намекнули Анне, что, мол, можно обойтись и без оплаты. На сегодня сложилась практика, что по долгам до 50 000 рублей разбирательства инициируются редко, многие УК не видят для себя в этом экономическую целесообразность.

А вот работник одной из крупных коммунальных компаний видит ситуацию, произошедшую с девушкой, на свой лад.

— В больших городах многие УК, обслуживающие не один десяток домов, — обращаются к МФЦ за помощью в ведении расчётов начисления платежей от собственников. И ошибки в обмене данными или в учёте поступивших сумм — тут не исключены, — делится своими наблюдениями инженер столичного ГБУ "Жилищник" Наталья. — Например, в моей практике был случай, когда несколько граждан всегда вовремя платили за все услуги, но в переводах, которые поступали от банков в расчётный центр, не были указаны периоды, за которые производилась оплата. Конечно, потом разобрались, но примерно месяц за этими людьми формально числился долг. Само собой, его пересчитали без дополнительных требований, что, по идее, должно было произойти в случае с Анной.

А если не платить?

Если бы Анна вовсе отказалась от разбирательства, то согласно закону ей просто начислили бы пени, которые считаются с 31-го дня просрочки и по день фактической оплаты — так указано в части 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ. Размер взыскиваемой неустойки определён законом как 1/300 ключевой ставки Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки, а начиная с 91-го дня — 1/130 ставки. Вроде бы немного, но этот возникший из ниоткуда долг может накапливаться. И, когда сумма станет поприличнее, её могут неожиданно списать прямо со счёта в банке, как правило, для этого достаточно задействовать механизм судебного приказа. Эксперты, давшие Лайфу комментарии по ситуации, посоветовали девушке следующее:

1. Запросить у банка, через который осуществлялись перечисления по оплате коммунальных счетов, выписку и в ней сверить суммы и даты, когда они были переведены.

Фото © ТАСС / Геодакян Артем

2. Обратиться в свою УК с заявлением о проведении сверки всех поступивших платежей с начала года.

3. Провести сверку, предоставив копии выписки из банка и квитанции об оплате.

4. Вне зависимости от того, будут ли установлены расхождения в начислениях и оплате или нет, получить акт сверки. Именно этот документ может быть гарантией от будущих претензий по поводу долга за услуги УК.

5. Если результаты сверки не удовлетворили, придётся обращаться за судебной защитой, иначе от формального долга не избавиться.

Для справки: согласно данным Росстата, по итогам первого квартала 2022 года задолженность граждан РФ за жилищные и коммунальные услуги превысила 804 миллиарда рублей, сколько из этих долгов возникли из-за "сбоев" автоматической системы, статистика не указывает.

Фото © Shutterstock Сталкивались ли вы с ошибками в коммунальных начислениях? 0 Это происходит регулярно Было несколько случаев, но всё пересчитали и переплачивать не пришлось Нет, ни разу

Авторы Максим Греков