Небо в алмазах: Раскрыто внеземное происхождение загадочного редкого камня Вот уже полвека учёные наблюдают в образцах метеоритов алмазные вкрапления и с трудом верят глазам — эти алмазы совершенно непохожи на земные, и до сих пор было неясно, как они вообще образовались. 18 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Это единственный за всю историю метеорит, который наблюдали не только в момент падения, но и ещё и на подлёте к Земле. В 2008 году учёные заметили, что к нам приближается четырёхметровый астероид. К счастью, такие размеры не стоят внимания планетарной обороны. После 19 часов наблюдения этого астероида он вошёл в нашу атмосферу и разрушился на сотни частей над Нубийской пустыней в Судане. Удалось собрать около 600 фрагментов. Все они названы по месту находки — Almahata Sitta.

Метеорит Almahata Sitta. Фото © Wikipedia

Оказалось, это крайне редкий тип метеоритов — уреилит. Уреилиты так названы в честь деревни Новый Урей под Пензой, где камень впервые обнаружили в 1886 году. Позже выяснилось, что к такому же типу принадлежит и метеорит Goalpara, который нашли в Индии почти на два десятка лет раньше. С тех пор уреилитная коллекция человечества пополнилась считаными единицами таких образцов, так что они драгоценны во всех отношениях. Кстати, метеорит Новый Урей можно увидеть в музее ГЕОХИ.

Уреилиты отличаются тем, что в них очень много углерода, притом в виде графита и алмаза. Напомним, эти два вещества по своей структуре похожи. В XIX веке техника не позволяла рассмотреть их как следует, а вот спустя почти сотню лет учёным удалось увидеть молекулярную структуру алмазов в индийском метеорите и в ещё одном — Canyon Diablo, это фрагмент (а точнее, целая россыпь фрагментов) того самого астероида, от падения которого остался великолепный Аризонский кратер. Так вот, выяснилось, что оба небесных тела принесли на Землю неизвестное науке вещество. Позднее ему дали название лонсдейлит в честь британского кристаллографа Кэтлин Лонсдейл.

Его кристаллическая решётка совсем не такая, как у земных алмазов, она больше напоминает графит — атомы, как и у графита, выстроены в шестиугольники. А у алмаза они образуют треугольные пирамиды, которые собраны вместе таким образом, что элементарная ячейка представляет собой куб. За счёт такой геометрии атомы очень крепко связаны друг с другом, поэтому алмаз и славится как самое твёрдое вещество на Земле. Кстати, арабское слово almas происходит от греческого adamas, что значит "несокрушимый".

Кристаллическая решётка графита и алмаза. Фото © Wikipedia

И тем не менее лонсдейлит — это не графит, а именно алмаз, только тёмный. К сожалению, он присутствует в метеоритах в микроскопических размерах, и это не позволяет, так сказать, потрогать его и оценить свойства. Но компьютерное моделирование показало, что кристаллическая решётка делает этот алмаз даже прочнее классического.

На Земле алмаз постепенно образуется в мантии планеты под действием постоянного высокого давления. А вот как мог получиться такой удивительный гексагональный ("шестиугольный") алмаз, было совершенно непонятно. Многие учёные вообще оспаривали лонсдейлит как отдельное вещество, они утверждали, что это самый обыкновенный алмаз, просто с дефектами в структуре.

Но теперь международная команда учёных воспроизвела формирование лонсдейлита в лаборатории и доказала, что он может получаться непосредственно из графита под давлением, а уже после этого часть лонсдейлита способна превратиться в обычный алмаз и обратно в графит. Именно так и было в ходе эксперимента.

Это, во-первых, подтвердило факт существования такого алмаза как совершенно особого вещества, а во-вторых, возможность его возникновения в космосе. Как именно, ранее уже рассказывали другие учёные. По их расчётам, в такую кристаллическую решётку атомы могли сложиться при столкновении планеты размером с Меркурий или даже Марс и довольно крупного астероида. И это вполне соотносится с основной версией происхождения всех уреилитов: метеоритики полагают, что это обломки карликовой планеты, которая разрушилась ещё на заре Солнечной системы. Что интересно, у многих метеоритов "родительские" небесные тела установлены — некоторые прилетели с Луны, некоторые — с Марса и так далее. А вот какой мир породил эти алмазоносные камни, так и остаётся загадкой.

Фото © Shutterstock Что вам больше всего хотелось бы найти в метеоритах? 0 Ценные минералы Следы присутствия живых существ

Авторы Адель Романенкова