Как нацистка из "Азова" Юлия Тайра Паевская предала деда-героя, кавалера орденов Красной Звезды Тайра даже после освобождения из плена осталась ярой русофобкой. Как выяснил Лайф, она сама имеет русские корни и предков, которые во время Великой Отечественной проявили себя настоящими героями. 39679 39679 Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Юлия Паевская, © life.pravda.com.ua

Сказки для конгрессменов

Украинская нацистка, парамедик и боец полка "Азов"* Юлия Паевская, более известная как Тайра, после обмена пленными вернулась к антироссийской деятельности. На днях она выступила перед Хельсинкской комиссией Конгресса США, созданной для мониторинга в рамках работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Юлия Паевская

Конгрессменам Паевская рассказала страшную байку о том, что в Мариуполе украинские пленные в своих камерах неделями кричали и умирали от пыток. Сама она часто видела женщин с мёртвыми детьми, а один ребёнок якобы скончался от пулевых ран прямо у неё на руках. Во всех бедах она винит Россию.

При этом Тайра промолчала про обстоятельства своего задержания российскими военными в Мариуполе.

— На выезде из города была остановлена машина скорой помощи. Кроме водителя там находились женщина и двое детишек. Женщину звали Тайра… Родителей этих детишек из скорой она убила… А детей попробовала запугать, чтобы прикинуться их мамой. Не получилось! — сообщал в июне этого года военкор Дмитрий Стешин.

С 2014-го на Украине сформировался устойчивый миф о Тайре как об "ангеле", парамедике и спасителе человеческих жизней. Интересно, что сама Тайра медицинского образования не имеет, а "вязать бинты" училась на Майдане и в ходе последующих боевых действий в Донбассе.

Паевская учредила в 2021-м фонд "Ангелы Тайры", который помогает участникам АТО, боевикам "Айдара"* и "Азова"*. Тайра принимала активное участие в боях в Донбассе, а её излюбленное оружие — снайперская винтовка. Кроме того, она причастна к легализации иностранных наёмников, к оформлению их как парамедиков.

Дед-герой

Тайра собирала помощь боевикам, но забывала про собственную дочь. По данным Лайфа, Паевская числилась в списке украинских неплательщиков алиментов. Согласно документу, в какой-то момент она даже оказалась в розыске МВД.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Юлия Паевская / Zhenya Zharikova

Нацистка не вспоминает и своего деда — разведчика, командира, участника обороны Ленинграда. Он души не чаял во внучке и воспитывал её в том числе рассказами о войне. Как выяснил Лайф, Чубуков Константин Михайлович — представитель советского высшего командно-начальствующего состава ВВС, сотрудник военной разведки, полковник в отставке.

Как отмечается в справке о военнослужащем, Константин Чубуков родился в 1904 году, по национальности русский. Член ВКП(б) с 1928 года. В Красной армии служил с октября 1926 года, призывался Херсонским РВК Николаевской области УССР. Участвовал в Финской кампании в должности помощника начальника разведывательного отдела штаба Северо-Западного фронта с ноября 1939 года по март 1940-го.

Дедушка и юная Тайра. Фото © life.pravda.com.ua

Великая Отечественная началась для деда Тайры в первый же день — 22 июня 1941 года. В тот момент он уже находился в звании майора. Разведчик отвечал за выполнение задач по сбору данных о вражеской авиации.

Из сохранившихся документов ясно, что Чубуков выполнил большую работу по изучению тактики и оперативного использования противником авиации, выпустил четыре информационных бюллетеня, позволивших частям не только Ленинградского, но и других фронтов эффективнее бороться с противником.

На этой фотографии Константин Чубуков уже в звании подполковника, кавалер двух орденов Красной Звезды. Фото © life.pravda.com.ua

Кроме того, подчинённые Константина Чубукова активно участвовали в подготовке операции по прорыву блокады Ленинграда. Воздушные разведчики 13-го разведывательного авиационного полка фотографировали позиции немецких нацистов и определяли начертание и характер оборонительных рубежей, места расположения резервов, интенсивность и направление переброски войск и техники противника.

В мае 1942 года Чубуков занял должность начальника разведывательного отдела штаба ВВС Ленинградского фронта, а спустя всего полгода уже в звании подполковника стал начальником разведывательного отдела штаба 13-й воздушной армии, сформированной на базе ВВС Ленинградского фронта.

В 1944 году деда Паевской назначили начальником оперативного отдела штаба 13-й воздушной армии. Демобилизовался военный в звании полковника намного позже окончания ВОВ — в 1956 году. К этому моменту он был кавалером двух орденов Красной Звезды, ордена Трудового Красного Знамени, медали "За оборону Ленинграда", а также множества других наград.

Внучка, исповедующая идеи нацизма и русофобии, предала память своего деда-героя. Его награды для Тайры не имеют никакого значения. Однако можно не сомневаться в том, что специальная военная операция на Украине расставит всё по местам и она понесёт справедливое наказание.

* По решению Верховного суда признан в России террористической организацией.

Фото © life.pravda.com.ua Почему Тайра предала своего деда? 0 Потому что она убеждённая нацистка Тайра не любила деда Потому что ей всё равно, что о ней думают

Авторы Евгений Кузнецов