Разводы, пенсии, оплата ЖКХ: Новые правила оформления выплат Чтобы получать некоторые доплаты и госгарантии, теперь необходимо самостоятельно собрать документы и подать заявку. О каких выплатах идёт речь и как не совершить ошибку? 20 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

В нынешнем году изменился регламент целого ряда выплат, и многие россияне не знают, что их права могут пострадать всего из-за одного неосторожного действия или документа. Законы предполагают, что теперь некоторым гражданам придётся самостоятельно учитывать все нюансы и собирать соответствующие документы, чтобы воспользоваться госгарантиями и при этом не получить финансовых потерь.

1. Льготы на оплату ЖКХ

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Внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, которые касаются порядка получения 50-процентной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Во-первых: теперь эти льготы автоматически не назначаются, а предоставляются только по специальному заявлению. И такой подход требует внимания от некоторых категорий инвалидов, которые обязаны подтверждать свой статус, проходя в положенный срок медкомиссию. Если это требование не выполнить, то человек может остаться без прав на льготу в 50% по оплате коммунальных услуг. Во-вторых: изменился порядок получения этой самой 50-процентной компенсации — она может предоставляться в виде возмещения части уже понесённых расходов, в том числе оплаты за потреблённые коммунальные услуги, но не более норматива их потребления. То есть выплата компенсации за коммунальные услуги производится в месяце, следующем после оплаты. Например, компенсацию за сентябрь льготникам сделают до 10 октября, за октябрь — в ноябре. При этом в тех регионах, где установлены нормативы потребления, компенсация может быть уменьшена при превышении этих самых нормативов.

2. Доплаты к пенсии

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По закону официально работающим пенсионерам индексация пенсии не положена, поэтому некоторые из них, кто желает сохранить государственные надбавки, устраиваются без заключения трудового договора. Однако теперь таких пенсионеров всё равно могут признать работающими, но это только если они зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя либо получают доход по гражданскому договору подряда или возмездного оказания услуг. Госчиновники считают, что так как в обоих случаях предусматривается отчисление страховых взносов, то на лицевом счёте гражданина будет отражаться стаж, что станет основанием для приостановки индексации его пенсии.

Однако если пенсионер регистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный доход через мобильное приложение, то он не обязан отчислять взносы на пенсионное страхование, и, соответственно, работа в качестве самозанятого не войдёт в его стаж, а значит, для пенсионного фонда он остаётся формально неработающим и будет получать ежегодную индексацию пенсии. И пока никаких изменений в данную формулу до 31 декабря 2028 года не предусмотрено.

— Тем, кто претендует на льготы и доплаты, теперь придётся самостоятельно отслеживать все изменения в законодательстве, ведь с нового года пенсионный фонд и соцзащита будут преобразованы в новую структуру, которая начислять и учитывать льготы обязана, а вот предупреждать о том, что права на них могут быть утрачены — нет, — рекомендует адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — Поэтому льготникам уже сейчас нужно проверить, коснутся ли их возможные изменения, и быть готовыми собрать необходимые документы для сохранения положенных им выплат.

3. Не потерять при разводе

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В силу вступили поправки в российское законодательство, касающиеся изменений правил раздела имущества.

Во-первых: теперь суд имеет право уменьшить долю одного из супругов в совместном имуществе, если сочтёт, что этот супруг распоряжался этим общим имуществом с нарушением прав другого. Например, муж продал недвижимость, приобретённую в браке, но зарегистрированную на его имя, и при этом не оформил нотариальное согласие жены. Раньше при разводе и разделе имущества жена могла в судебном порядке признавать сделку недействительной. Теперь жена получает право требовать возмещения из доли совместного имущества бывшего супруга.

Во-вторых: если при разводе подписывается добровольное соглашение об алиментах , то сумму, указанную в данном соглашении, будут учитывать при решении вопроса о назначении детского пособия. И если с учётом сумм, указанных в соглашении, среднедушевой доход семьи, где останется ребёнок, будет превышать величину прожиточного минимума, то пособие на ребёнка не дадут.

— Новые изменения в законодательстве делают очень актуальными институт брачного договора и вариантов соглашений о раздельном режиме пользования имуществом как в браке, так и сразу после его расторжения, — считает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — В случае конфликтного развода, если таких документов нет, то решать спор через суд будет теперь сложнее, так как потребуется собрать больше доказательств в поддержку своих аргументов.

4. Не потерять налоговый вычет

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По закону россияне имеют право вернуть себе часть уплаченных налогов, на практике в этом могут отказать, даже если представлены все документы.

Во-первых: чаще всего отказы в выплате происходят в связи с ошибкой плательщика. При этом само право на вычет не оспаривается, но деньги не возвращают. Так бывает, например, если заявлен вычет за оплату медицинских услуг, оказанных родственникам, но в справке, которую выдают плательщику, не указано, что лечился не он, а другой человек.

Во-вторых: отказ в полной выплате всех заявленных сумм по налоговому возврату может произойти в ситуации, когда в один год есть право и на имущественный, и на социальный вычеты. Например, была приобретена недвижимость (имущественный) и оплачено дорогостоящее лечение (социальный). Невыплаченный остаток социального вычета перенести на следующий год нельзя (письмо ФНС № ЕД-4-3/13603@ ), а вот недоплату по имущественному вычету можно востребовать и в следующем году, а потом ещё и ещё — до полного возмещения. То есть если соблюдать правильную очерёдность заявок, то получить можно больше: вначале взять максимум по социальному, а после, в течение нескольких лет, — по имущественному вычету.

— Налоговики стали применять формальный подход при выплатах налоговых вычетов, и поэтому теперь россиянам надо заранее планировать, какой возврат, когда и по какому типу вычета желательно получить. При этом стоит понимать, что в рамках одного и того же вычета могут быть разные требования, — напоминает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Например, вычет за медпомощь и за приобретённые медпрепараты — это разные основания для выплат, поэтому для возмещения по медпомощи нужна только справка, а для частичного покрытия расходов на лекарства — рецепт и кассовые чеки. Если медучреждение в выданном документе укажет перечень медицинских манипуляций и впишет туда же стоимость лекарств, то налоговики могут не произвести выплату по смешанным основания ( письмо Минздрава №25-4/3085695-8611. — Прим. Лайфа).

Фото © Shutterstock Приходилось ли вам терять деньги из-за незнания законов? 0 Да, приходилось Нет, пока таких ситуаций не было Потери были, но их удалось вернуть

Авторы Максим Греков