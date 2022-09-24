Месть не удалась: Как Стоун проиграл Верещагину и с позором вылетел с проекта "Звёзды в Африке"
Из популярного шоу "Звёзды в Африке", которое выходит на телеканале ТНТ, выбыл главный скандалист проекта Саша Стоун. Фанаты теперь жаждут возвращения Вали Карнавал.
Фото © Олег Верещагин и Саша Стоун. Фото © Rutube / "Звёзды в Африке"
Третий сезон шоу "Звёзды в Африке" набирает свои обороты. Уже выбыл первый участник — гимнастка Каролина Севастьянова, а на её место пришёл певец и актёр Влад Соколовский. Однако всё внимание зрителей по-прежнему было сосредоточено вокруг борьбы комика Олега Верещагина и блогера-бойца Саши Стоуна. Последний ранее заявил, что вернулся в Африку с целью отомстить за Валю Карнавал. Однако этого не получилось. Расскажем — почему.
Разлад в команде
Верещагин и Стоун попали в одну команду "красных" как участники второго сезона. По задумке организаторов, "красные" должны противостоять во всех испытаниях "синим" — героям первого сезона. Но пока на телепроекте борьба идёт между игроками одной команды. Что же случилось?
Верещагин, Стоун и другие "красные" собрались перед церемонией голосования на вылет выбрать одного человека, против которого единогласно проголосуют. При обсуждении Олег и Саша начали бурно выяснять отношения. Стоун отказался участвовать в заговоре и признался, что всегда будет голосовать только против Верещагина. И это уже не понравилось всем "красным", потому что так они делают себя уязвимыми в борьбе против команды-соперницы. Это вывело из себя Верещагина — он начал ругать Стоуна.
— Ты вообще в нашей команде? Ты говоришь не как человек из нашей команды. Что ты хочешь от меня? Что за месть? Когда твоя будущая жена говорит мне, что я гондон, мне как к этому надо было относиться? — негодовал Олег.
Олег Верещагин. Фото © Rutube / "Звёзды в Африке"
Бурный разговор чуть не перерос в драку. Сбежались на место спора все участники проекта. А договориться о голосовании так и не удалось. В итоге на церемонии было пять голосов против Олега и пять против Стоуна. Вот так поворот! Удивилась даже ведущая шоу Ольга Бузова: "Вы устроили разлад в команде. Все в итоге проголосовали против вас, ни против кого другого".
Ждать ли Валю Карнавал?
На испытание на вылет отправились два ярких участника, где сильнее оказался Верещагин. Получается, что месть не удалась и Стоун покинул проект. Комик после конкурса признался: "Обыграть такого зверя многого стоит. Спасибо за борьбу".
Стоуну же было стыдно возвращаться в лагерь проигравшим своему главному конкуренту. Он даже спрятал лицо в полотенце. Боец признал, что уступил в честной борьбе.
— Это как у нас в боях. Перед поединком бойцы выводят друг друга, а потом жмут руки, — сказал спортсмен.
Саша Стоун. Фото © Rutube / "Звёзды в Африке"
Все участники достойно проводили Сашу, а напоследок он обратился к Верещагину: "Конфликт исчерпан". Подписчики официальной группы телепроекта во "ВКонтакте" остались рады такому исходу.
— На сто процентов согласна с таким результатом. В этом сезоне командная игра, а Стоун перепутал цели и пришёл мстить. Причём непонятно, за что. Развалил, по сути, команду
— Сидел бы там под юбкой. Не понимаю, зачем пришёл, что за цели у человека. Олег выиграл честно. За что мстить, я так и не поняла
— Стоун хотел бой. Получил и проиграл. Достойно. У Саши много сотрясения воздуха. Испытание расставило всех по местам
Однако многие были удивлены, что противостояния двух ярких участников, за битвой которых можно было следить до самого финала, больше не будет. А что, если это тактический ход и теперь на проект вернётся сама Валя Карнавал? Фанаты не исключают этого.
— Главное, чтобы теперь Карнавал не пришла мстить за своего "героя".
— В 4-м сезоне Валя и Саша приедут вместе мстить
Как будет на самом деле, узнаем уже в ближайших выпусках.
Как вы думаете, вернётся ли на проект Валя Карнавал?