Месть не удалась: Как Стоун проиграл Верещагину и с позором вылетел с проекта "Звёзды в Африке" Из популярного шоу "Звёзды в Африке", которое выходит на телеканале ТНТ, выбыл главный скандалист проекта Саша Стоун. Фанаты теперь жаждут возвращения Вали Карнавал. 23 сентября, 21:40 Фото © Олег Верещагин и Саша Стоун. Фото © Rutube / "Звёзды в Африке"

Третий сезон шоу "Звёзды в Африке" набирает свои обороты. Уже выбыл первый участник — гимнастка Каролина Севастьянова, а на её место пришёл певец и актёр Влад Соколовский. Однако всё внимание зрителей по-прежнему было сосредоточено вокруг борьбы комика Олега Верещагина и блогера-бойца Саши Стоуна. Последний ранее заявил, что вернулся в Африку с целью отомстить за Валю Карнавал. Однако этого не получилось. Расскажем — почему.

Разлад в команде

Верещагин и Стоун попали в одну команду "красных" как участники второго сезона. По задумке организаторов, "красные" должны противостоять во всех испытаниях "синим" — героям первого сезона. Но пока на телепроекте борьба идёт между игроками одной команды. Что же случилось?

Верещагин, Стоун и другие "красные" собрались перед церемонией голосования на вылет выбрать одного человека, против которого единогласно проголосуют. При обсуждении Олег и Саша начали бурно выяснять отношения. Стоун отказался участвовать в заговоре и признался, что всегда будет голосовать только против Верещагина. И это уже не понравилось всем "красным", потому что так они делают себя уязвимыми в борьбе против команды-соперницы. Это вывело из себя Верещагина — он начал ругать Стоуна.

— Ты вообще в нашей команде? Ты говоришь не как человек из нашей команды. Что ты хочешь от меня? Что за месть? Когда твоя будущая жена говорит мне, что я гондон, мне как к этому надо было относиться? — негодовал Олег.

Бурный разговор чуть не перерос в драку. Сбежались на место спора все участники проекта. А договориться о голосовании так и не удалось. В итоге на церемонии было пять голосов против Олега и пять против Стоуна. Вот так поворот! Удивилась даже ведущая шоу Ольга Бузова: "Вы устроили разлад в команде. Все в итоге проголосовали против вас, ни против кого другого".

Ждать ли Валю Карнавал?

На испытание на вылет отправились два ярких участника, где сильнее оказался Верещагин. Получается, что месть не удалась и Стоун покинул проект. Комик после конкурса признался: "Обыграть такого зверя многого стоит. Спасибо за борьбу".

Стоуну же было стыдно возвращаться в лагерь проигравшим своему главному конкуренту. Он даже спрятал лицо в полотенце. Боец признал, что уступил в честной борьбе.

— Это как у нас в боях. Перед поединком бойцы выводят друг друга, а потом жмут руки, — сказал спортсмен.

Все участники достойно проводили Сашу, а напоследок он обратился к Верещагину: "Конфликт исчерпан". Подписчики официальной группы телепроекта во "ВКонтакте" остались рады такому исходу.

— На сто процентов согласна с таким результатом. В этом сезоне командная игра, а Стоун перепутал цели и пришёл мстить. Причём непонятно, за что. Развалил, по сути, команду Ирина Семёнова

— Сидел бы там под юбкой. Не понимаю, зачем пришёл, что за цели у человека. Олег выиграл честно. За что мстить, я так и не поняла Марина Трунина

— Стоун хотел бой. Получил и проиграл. Достойно. У Саши много сотрясения воздуха. Испытание расставило всех по местам Анастасия Воробьёва

Однако многие были удивлены, что противостояния двух ярких участников, за битвой которых можно было следить до самого финала, больше не будет. А что, если это тактический ход и теперь на проект вернётся сама Валя Карнавал? Фанаты не исключают этого.

— Главное, чтобы теперь Карнавал не пришла мстить за своего "героя". Галя Базанова

— В 4-м сезоне Валя и Саша приедут вместе мстить Игорь Мосолов

Как будет на самом деле, узнаем уже в ближайших выпусках.

Саша Стоун и Валя Карнавал. Фото © Instagram / karna.val (запрещён на территории Российской Федерации) Как вы думаете, вернётся ли на проект Валя Карнавал? 0 Да, конечно Нет Мне всё равно, я слежу за другими участниками

Авторы Кира Громова