Новая платёжка за ЖКХ: Сколько будут стоить электричество, тепло и вода Правительство раньше времени пересмотрит тарифы ЖКХ. Однако повышение будет меньше прогнозируемого, а в следующий раз расценки обновят лишь в 2024 году. 28 сентября, 21:40 Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Минэкономразвития объявило о досрочном повышении тарифов на жилищные и коммунальные услуги для населения, это произойдёт в связи с переносом плановой индексации нормативов начисления платы за газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение и вывоз твёрдых коммунальных отходов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Данное решение объясняют необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ и сохранения качественных жилищно-коммунальных услуг для населения.

При этом предельный уровень заявленной индексации не может быть увеличен более чем на 9%, а вот меньшее повышение допустимо, так как решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта РФ (такое положение предусмотрено частью 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса РФ).

Для обычных граждан заявленные изменения означают, что в январских платёжках итоговая цифра оплаты за полученные жилищные и коммунальные услуги (ЖКУ) семьи из трёх человек может вырасти примерно на 325 рублей.

Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько пояснил, что индексация тарифов на коммунальные услуги — это предусмотренная законом процедура, а изменение тарифов законодательно ограничено только размером инфляции.

Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Для справки. По итогам 2022 года Минэкономразвития прогнозирует уровень инфляции на уровне 12,4%.

Поэтому несколько удивительным стало то, что объявленная величина повышения оказалась несколько меньше.

— В современной экономической ситуации повышение тарифов было неизбежным, — считает финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв. — Только на модернизацию ЖКХ до 2030 года нужно не менее 4,6 триллиона рублей, а их в бюджетных статьях нет. Получить их есть только два варианта: либо собрать эти средства с населения, либо каким-то образом заставить ресурсоснабжающие организации оптимизировать свои издержки. Очевидно, что пока выбран первый путь, соответственно, отдельным категориям граждан без специальной поддержки государства не обойтись.

Чиновники Минэка, подготовившие обоснования для повышения тарифов, с такими доводами соглашаются и указывают на три опции, предусмотренные, чтобы сгладить последствия внепланового повышения.

Во-первых: одновременно с увеличением тарифов будет проведена индексация всех социальных выплат, исходя из значения фактической инфляции 2022 года, то есть более чем на 9%. Соответствующие законопроекты внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета, и перенос сроков повышения тарифов на 1 декабря 2022 года означает, что размер индексации социальных выплат будет рассчитан уже с учётом данного решения, отметили в ведомстве.

одновременно с увеличением тарифов будет проведена индексация всех социальных выплат, исходя из значения фактической инфляции 2022 года, то есть более чем на 9%. Соответствующие законопроекты внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета, и перенос сроков повышения тарифов на 1 декабря 2022 года означает, что размер индексации социальных выплат будет рассчитан уже с учётом данного решения, отметили в ведомстве. Во-вторых: Минэкономразвития пообещало следующее повышение тарифа перенести на год позже, то есть на 1 июля 2024 года.

Минэкономразвития пообещало следующее повышение тарифа перенести на год позже, то есть на 1 июля 2024 года. В-третьих: в официальных прогнозах Минэкономразвития заявлено уменьшение роста тарифов ЖКХ на 2024 и 2025 годы.

Кого затронут новые тарифы

По данным Росстата, граждане РФ в нынешнем году уже тратят на оплату жилищных и коммунальных услуг не менее 9% от всех своих ежемесячных расходов. При этом с января по июнь россияне заплатили за услуги ЖКХ 1,66 трлн рублей, а долги за эти услуги достигли 804,5 млрд рублей. Насколько ещё могут вырасти цифры задолженности по итогам года, никто прогнозировать не берётся.

Пока тарифы на коммунальные и жилищные услуги повышались с 1 июля 2022 года на 2,9–6,5%, в зависимости от региона. Самое высокое повышение было в Чеченской Республике — на 6,5%, в Санкт-Петербурге — на 6,3% и в Москве — на 6%. Наименьший рост был в Свердловской области — на 2,9% и Республике Марий Эл — на 3,2%. При этом, согласно законодательству, в некоторых случаях граждане имеют право на государственную субсидию на оплату ЖКУ. По общему правилу, если граждане тратят более 22 процентов своего дохода на оплату жилья и расходов по его содержанию, то положена компенсация. Регионы могут снизить этот порог, например, в Москве он составляет 10%, в Петербурге — 14%, в Якутии — 15%, в Омске — 18% и т.д. Сейчас в Госдуме готовятся поправки в законодательство, которые должны привести к дифференцированному подходу к назначению субсидий в зависимости от дохода семьи (чем ниже доходы, тем раньше можно подать заявление на субсидию). Но, по мнению экспертов, всех этих действий явно недостаточно.

— Субсидирование граждан на оплату коммунальных услуг тоже требует дополнительных расходов для региональных и муниципальных бюджетов, а их наполнение у нас в стране неравномерное, именно поэтому такие разные планки порога, при которых в разных регионах можно претендовать на субсидию, — пояснил ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. — Предложенная схема повышения тарифов вряд ли будет компенсирована субсидиями. Формула "повысить всем, но помогать лишь некоторым" ущербна. Поэтому, скорее всего, как только коммуналку начнут брать по новому тарифу, количество вынужденных неплательщиков возрастёт.

Похожую точку зрения высказал и старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

— То, что у государства выросли расходы на оборону и антикризисные меры, призванные смягчить разного рода санкции и прочее негативное влияние, очевидно. Однако в России запасы газа и воды не настолько уменьшились, чтобы подорожать на 8–9% для своих граждан. Возможно, в текущем моменте стоит "отвязать" тарифы хотя бы за эти ресурсы от показателей инфляции, и это позволило бы сократить нагрузку не только на самые бедные слои населения.

Предложит ли правительство дополнительные меры для сдерживания тарифов ЖКХ, например, введя дифференциацию в зависимости от объёмов потребления или, возможно, расширит круг лиц, которым положены не только региональные, но и федеральные субсидии, покажет время. На данном этапе в оперативном порядке пока приняты решения, освобождающие только мобилизованных граждан от начисления пени за неуплату указанной в квитанции суммы.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко Готовы ли вы платить больше за ЖКХ, если качество услуг будет только улучшаться? 0 Готов, если повышения будут постепенные и небольшие Нет, не готов, у меня скромный доход Не верю, что качество услуг улучшится

Авторы Максим Греков