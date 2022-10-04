Общая война: Сможет ли человечество предотвратить падение крупного астероида Недавно две российские обсерватории обнаружили новый сближающийся с Землёй астероид размером примерно с Останкинскую башню 3 октября, 21:40 Обложка © Getty Images / ANDRZEJ WOJCICKI

Что известно об объекте 2022 SE37

Этот новоявленный астероид 2022 SE37 на самом деле в диаметре такой же, как и довольно знаменитый Бенну, — около 500 метров. А Бенну, надо сказать, находится в топе наиопаснейших.

Астероид Бенну. Фото © NASA, Goddard, University of Arizona

В принципе, опасным считается всё, что больше 100–150 метров и оказывается в 7,5 миллиона километров от нас, то есть примерно в 20 раз дальше Луны. Так вот, Бенну уже неоднократно пересекал эту черту, а через сотню с небольшим лет, по прогнозам, вообще окажется на уровне Луны. По поводу 2022 SE37 сообщается, что он пролетит "на расстоянии многих миллионов километров". Конечно, любопытно уточнить: многих — это скольких?

Что будет в случае падения такого астероида

Это будет как взрыв мощностью больше миллиона тонн тротила. Как рассчитали в NASA, даже упавший с неба камень размером метров 50–80 способен разрушить целый мегаполис, а всё, что в радиусе 15 километров, — превратить просто в ничто. Соответственно, масштаб крушения объекта в 10 раз большего тоже нужно умножить в несколько раз. Это будет катастрофа. Пусть ещё не глобальная, но, пожалуй, это будет бедствие континентального масштаба.

А вот мировая катастрофа — это астероид километров в 10. Такой, как тот, что упал 66 миллионов лет назад, после чего началось мел-палеогеновое вымирание, то есть начали вымирать практически все динозавры, кроме разве что птичьих.

Дело в том, что помимо мгновенного уничтожения всего живого в определённом радиусе, помимо пожаров, цунами, землетрясения происходит ещё поднятие в атмосферу огромных масс сажи и эта сажа, к сожалению, уже не выпадет на землю с дождями, потому что она взлетит гораздо выше облаков. Она будет там носиться годами (года полтора — вполне), окутает планету тёмной пеленой, лишит её солнечного света. Это неизбежно означает всеобщую голодную смерть.

Какова ситуация с наблюдением

На сегодняшний день, по заверениям астрономов, спокойная, то есть они успешно обнаруживают объекты, и, по счастью, каждый раз оказывается, что эти объекты слишком далеко, чтобы их бояться. Какого-то внимания заслуживают разве что несколько астероидов в полуторатысячном списке потенциально опасных: допустим, 300-метровый Апофис, 5-километровый Таутатис, тот же Бенну, да и то их траектории таковы, что даже при самом пиковом приближении к нам они, скорее всего, всё-таки пролетят мимо. Скорее всего.

Но это не значит, что можно раз и навсегда расслабиться. Хотя бы потому что к нам, как недавно выяснилось, и межзвёздные странники время от времени наведываются, то есть астероиды не из Главного пояса (между Марсом и Юпитером) и не из облака Оорта, а вообще невесть откуда из-за пределов Солнечной системы.

Опять-таки, не может не раздражать бедственное положение наземных обсерваторий, которые созданы "патрулировать" небесную сферу в том числе в поисках грядущего апокалипсиса. Это, например, телескоп Pan-STARRS на Гавайях или обсерватория Веры Рубин в Чили. Их бедственное положение заключается в том, что в современных реалиях они замечают не то, что летит к нам на погибель, а только то, что снуёт на низкой околоземной орбите, а именно спутники Starlink и прочие рукотворные "созвездия". Остаётся полагаться на космические телескопы и "патрульные" спутниковые группировки. В качестве примера можно привести инфракрасную обсерваторию WISE, она с 2009 года летает на высоте 525 километров, сейчас переименована в NEOWISE и за годы работы "увидела" примерно триста тысяч астероидов, и из них сто тысяч оказались ранее неизвестными.

Можно ли предотвратить падение астероида

По представлениям учёных, сегодняшние технические возможности позволяют заметить мчащийся к нам 300-метровый астероид примерно за 8 лет до падения. Соответственно, многокилометровый камень будет замечен гораздо раньше, то есть уже за десятки лет до конца света. Но всё равно остаётся вопрос, хватит ли нам, землянам, этого времени, чтобы что-то толком предпринять.

Теоретически можно сыграть в космический бильярд, то есть метко ударить по глыбе чем-нибудь достаточно увесистым и отклонить её траекторию так, чтобы она пролетела мимо. На это, собственно говоря, и нацелен проект DART — тот самый "зонд-камикадзе", который недавно целенаправленно врезался в 160-метровый астероид Диморфос. Задача была посмотреть, насколько сила этого удара повлияет на его движение. Если всё получится, можно будет метить уже в нечто более крупное.

Проект DART. Фрагмент видео © NASA / Johns Hopkins APL

Аналогичную миссию на 2026 год запланировал Китай: ракета "Чанчжэн-3B" отправит ударный космический аппарат к небольшому (не более 50 метров) астероиду 2020 PN1.

Существуют и уже не тестовые, а именно практические попытки планетарной обороны: китайские ракетчики придумали отправить к Бенну 23 ракеты "Чанчжэн-5" с ударным космическим аппаратом на борту у каждой. Надо, чтобы верхняя ступень каждого носителя в космосе отделилась и вместе с этим зондом внутри годами летела к астероиду, а потом все 23 таких конструкции должны совершить бомбардировку Бенну. По расчётам, для смещения траектории 500-метрового астероида этого должно хватить.

Похожая идея есть и у NASA: они предлагают с той же целью запустить к Бенну 75 ракет Delta IV. Есть также проект HAMMER — отправка к астероиду космического корабля весом без малого 9 тонн. Этот аппарат должен либо опять же протаранить вражеское небесное тело, либо разгромить его ядерным ударом. Но вот по поводу второго способа есть очень важная вещь, которую надо понимать: атомная бомбардировка астероида означает дробление его на несколько частей — и многие из них могут после этого благополучно обрушиться на Землю, которую мы вроде как пытаемся спасти. Но это рассматривается как крайний вариант — если сбить астероид не удаётся и он уже подошёл слишком близко.

Фото © Getty Images / Pete Saloutos Может ли планетарная оборона примирить враждующие страны? 0 Да, и это навсегда изменит мир к лучшему Да, но только временно Политика помешает, и астероид рухнет

Авторы Адель Романенкова