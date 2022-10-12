Куда делось обмундирование для мобилизованных, на которое выделялись миллиарды
Депутаты Госдумы просят Генпрокуратуру проверить закупки тыловых подразделений Минобороны. На обмундирование тратили миллиарды, но мобилизация показала, что есть проблемы с обеспечением призывников.
Мужчина, призванный в Вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации, во время выдачи военной формы в мобилизационном пункте. Обложка © ТАСС / Щербак Александр
Поводом для обращения депутатов стал дефицит военного обмундирования на призывных пунктах. Член думского Комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что со складов Минобороны исчезли 1,5 млн комплектов формы, которые планировалось выделить в том числе и мобилизованным.
Глава Комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов и глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв обратились с письмом в Генпрокуратуру с требованием провести проверку в вопросах снабжения Российской армии необходимым обмундированием и средствами защиты.
В последние месяцы соцсети пестрят роликами, в которых мобилизованные показывают сгнившие автоматы и жалуются на отсутствие экипировки. На этом фоне военторги задрали цены на востребованные позиции. Например, за популярный комплект боевого снаряжения 6Б52, известный как "Ратник", частные продавцы просят 90 тысяч рублей.
Видео © YouTube/"Факт"
Основные закупки военного обмундирования у Минобороны пришлись на 2014–2016 годы. За это время было четыре десятка тендеров на сумму более 14 млрд рублей.
Например, в конце 2015 года Минобороны закупило 171 тысячу демисезонных военных курток защитного цвета, которые разъехались по воинским частям в 15 регионах страны. Закупка обошлась стране в 1 млрд рублей. Таким образом, стоимость одной куртки составила примерно 5,8 тысячи рублей.
Одновременно с этим военные закупили 70 тысяч комплектов зимних курток. Несмотря на меньшее количество по сравнению с демисезонными, стоимость лота не изменилась — всё тот же миллиард рублей.
Ещё один лот на 40 тысяч комплектов зимних курток двух цветов — синего и чёрного — обошёлся военным в 570 млн рублей. Цена этих зимних курток оказалась более чем в два раза выше демисезонных — по 14,3 тысячи рублей за куртку.
Что касается "Ратника", на сайте госзакупок Лайф нашёл лишь один крупный тендер, который Минобороны провело в мае прошлого года. Тогда комплекты 6Б52 военные закупили на 600 млн рублей. Сколько именно было комплектов, неизвестно. Данные отсутствуют в опубликованной к тендеру документации.
Интересно, что в 2014 году Минобороны закупило обувь для военных на 22 млн рублей, при этом обувного крема — почти на 30 млн.
Эксперты говорят, что многие закупки силовых ведомств закрытые, — это создаёт благодатную почву для злоупотребления, хищения и коррупции.
— Во всех армиях мира и во все времена службы тылового обеспечения находились в зоне коррупционных рисков, и Российская армия не исключение, — говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. — Оценить объёмы хищений и афер на закупках товаров для армии очень трудно, как правило, эта информация закрытая. В основном мы получаем информацию от военкоров, от мобилизованных и иногда с мест и смотрим, когда она "не бьётся" с данными Минобороны.
По его словам, сложность с выявлением подобных фактов заключается в том, что в коррупционных цепочках участвует большое количество военных чиновников и "придворных" бизнесменов. А в силу закрытости ведомств трудно вычислить реальных бенефициаров коррупционных схем.
Армейские тыловики регулярно становятся фигурантами уголовных дел. Так, в 235-м гарнизонном суде до сих пор слушается дело против группы военных, среди которых есть бывший начальник продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Александр Бережной. Им вменяют получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
Минобороны закупало одежду на миллиарды рублей. Фото © zakupki.gov
По версии следствия, Бережной и его подельники участвовали в схеме по распределению выгодных госзаказов за откаты. Как установил суд, бизнесмен Алексей Калитин, поставлявший для нужд Минобороны мебель, оборудование для кухонь и столовых, передал военным чиновникам в качестве взяток более чем 600 млн рублей. Он осуждён на пять лет лишения свободы.
У Бережного конфисковали в доход государства имущество: элитную квартиру с машино-местом на юго-западе Москвы стоимостью около 20 млн рублей, а также автомобили BMW 520i и Audi A4.
В конце прошлого года Екатеринбургский гарнизонный суд назначил наказание на шесть лет лишения свободы заместителю командира войсковой части 28331 — начальнику тыла подполковнику Антону Сычёву. Группа аферистов, которую возглавлял Сычёв, за несколько лет списала почти восемь тысяч комплектов индивидуального питания, а также похитила со склада части вещевое имущество и канцелярские товары на сумму свыше 5,5 миллиона рублей.
Ранее в Туле осудили трёх начальников вещевой службы: войсковой части 55599 подполковника Михаила Райского, в/ч 33842 майора запаса Михаила Курьянова и в/ч 55599 старшего прапорщика запаса Романа Полунина. Группа тыловиков похитила воинское обмундирование на сумму 26,9 млн рублей. Сроки получили смешные: Райский — два года и штраф 200 тыс. рублей, Курьянов — 1 год 10 месяцев и штраф 200 тыс. рублей, Полунин — 1,5 года и штраф 150 тыс. рублей.
Почему у Минобороны мог возникнуть дефицит формы и амуниции?