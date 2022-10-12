Куда делось обмундирование для мобилизованных, на которое выделялись миллиарды Депутаты Госдумы просят Генпрокуратуру проверить закупки тыловых подразделений Минобороны. На обмундирование тратили миллиарды, но мобилизация показала, что есть проблемы с обеспечением призывников. 63243 63243 Мужчина, призванный в Вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации, во время выдачи военной формы в мобилизационном пункте. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Поводом для обращения депутатов стал дефицит военного обмундирования на призывных пунктах. Член думского Комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что со складов Минобороны исчезли 1,5 млн комплектов формы, которые планировалось выделить в том числе и мобилизованным.

Глава Комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов и глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв обратились с письмом в Генпрокуратуру с требованием провести проверку в вопросах снабжения Российской армии необходимым обмундированием и средствами защиты.

В последние месяцы соцсети пестрят роликами, в которых мобилизованные показывают сгнившие автоматы и жалуются на отсутствие экипировки. На этом фоне военторги задрали цены на востребованные позиции. Например, за популярный комплект боевого снаряжения 6Б52, известный как "Ратник", частные продавцы просят 90 тысяч рублей.

Основные закупки военного обмундирования у Минобороны пришлись на 2014–2016 годы. За это время было четыре десятка тендеров на сумму более 14 млрд рублей.

Например, в конце 2015 года Минобороны закупило 171 тысячу демисезонных военных курток защитного цвета, которые разъехались по воинским частям в 15 регионах страны. Закупка обошлась стране в 1 млрд рублей. Таким образом, стоимость одной куртки составила примерно 5,8 тысячи рублей.

Одновременно с этим военные закупили 70 тысяч комплектов зимних курток. Несмотря на меньшее количество по сравнению с демисезонными, стоимость лота не изменилась — всё тот же миллиард рублей.

Ещё один лот на 40 тысяч комплектов зимних курток двух цветов — синего и чёрного — обошёлся военным в 570 млн рублей. Цена этих зимних курток оказалась более чем в два раза выше демисезонных — по 14,3 тысячи рублей за куртку.

Что касается "Ратника", на сайте госзакупок Лайф нашёл лишь один крупный тендер, который Минобороны провело в мае прошлого года. Тогда комплекты 6Б52 военные закупили на 600 млн рублей. Сколько именно было комплектов, неизвестно. Данные отсутствуют в опубликованной к тендеру документации.







Интересно, что в 2014 году Минобороны закупило обувь для военных на 22 млн рублей, при этом обувного крема — почти на 30 млн.

Эксперты говорят, что многие закупки силовых ведомств закрытые, — это создаёт благодатную почву для злоупотребления, хищения и коррупции.

— Во всех армиях мира и во все времена службы тылового обеспечения находились в зоне коррупционных рисков, и Российская армия не исключение, — говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. — Оценить объёмы хищений и афер на закупках товаров для армии очень трудно, как правило, эта информация закрытая. В основном мы получаем информацию от военкоров, от мобилизованных и иногда с мест и смотрим, когда она "не бьётся" с данными Минобороны.

По его словам, сложность с выявлением подобных фактов заключается в том, что в коррупционных цепочках участвует большое количество военных чиновников и "придворных" бизнесменов. А в силу закрытости ведомств трудно вычислить реальных бенефициаров коррупционных схем.

Армейские тыловики регулярно становятся фигурантами уголовных дел. Так, в 235-м гарнизонном суде до сих пор слушается дело против группы военных, среди которых есть бывший начальник продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Александр Бережной. Им вменяют получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

Минобороны закупало одежду на миллиарды рублей. Фото © zakupki.gov

По версии следствия, Бережной и его подельники участвовали в схеме по распределению выгодных госзаказов за откаты. Как установил суд, бизнесмен Алексей Калитин, поставлявший для нужд Минобороны мебель, оборудование для кухонь и столовых, передал военным чиновникам в качестве взяток более чем 600 млн рублей. Он осуждён на пять лет лишения свободы.

У Бережного конфисковали в доход государства имущество: элитную квартиру с машино-местом на юго-западе Москвы стоимостью около 20 млн рублей, а также автомобили BMW 520i и Audi A4.

В конце прошлого года Екатеринбургский гарнизонный суд назначил наказание на шесть лет лишения свободы заместителю командира войсковой части 28331 — начальнику тыла подполковнику Антону Сычёву. Группа аферистов, которую возглавлял Сычёв, за несколько лет списала почти восемь тысяч комплектов индивидуального питания, а также похитила со склада части вещевое имущество и канцелярские товары на сумму свыше 5,5 миллиона рублей.

Ранее в Туле осудили трёх начальников вещевой службы: войсковой части 55599 подполковника Михаила Райского, в/ч 33842 майора запаса Михаила Курьянова и в/ч 55599 старшего прапорщика запаса Романа Полунина. Группа тыловиков похитила воинское обмундирование на сумму 26,9 млн рублей. Сроки получили смешные: Райский — два года и штраф 200 тыс. рублей, Курьянов — 1 год 10 месяцев и штраф 200 тыс. рублей, Полунин — 1,5 года и штраф 150 тыс. рублей.

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил Почему у Минобороны мог возникнуть дефицит формы и амуниции? 0 Потому что военные тыловики не рассчитывали, что будет мобилизация Потому что форма закупалась только для штатных военных Возможно, были аферы с закупками. Пусть это проверит Генпрокуратура

Авторы Евгений Кузнецов