Зачем Пенсионный фонд собирает данные о военной службе работников В разгар мобилизации ПФР стал запрашивать в государственных организациях и частных компаниях сведения о службе сотрудников в армии. Для чего это нужно — разбирался Лайф. 11 октября, 21:40 Обложка © ТАСС / Кухмарь Кирилл

В ряде регионов бухгалтеры и отделы кадров организаций стали получать обращения от ПФР с требованием сообщить данные о службе сотрудников компании в армии. Сделать это предлагается путём отражения сведений на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица (ИЛС). Лайф выяснил, что такие запросы ПФР напрямую не связаны с частичной мобилизацией, однако являются важными для тех работников, кто проходил военную службу.

Никакого подвоха в этом нет. Всё дело в том, что на ИЛС каждого учтённого ПФР человека должны быть сведения обо всех периодах работы, уплаченных взносах и начисленных пенсионных баллах, которые напрямую влияют на размер будущей пенсии. Вот для подсчёта этих самых баллов требуется вести учёт так называемых нестраховых периодов работника — это то время, когда работодатель не отчисляет за гражданина взносы на обязательное пенсионное страхование, но право на страховую пенсию у этого гражданина всё равно формируется. Так происходит в период службы в армии либо в силовых ведомствах РФ. Однако данные периоды до сих пор корректно отражены не у всех, некоторые работодатели игнорируют общие правила и исправляются только при специальной проверке Государственной инспекции труда. В связи с этим ПФР продолжает кампанию по сбору и упорядочению данных, и в эту работу должны быть вовлечены работодатели, военкоматы и местные администрации.

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

— Подобного рода запросы от ПФР приходили и раньше, однако сейчас, в связи со сложившейся в стране обстановкой, всё, что связано с воинским учётом, воспринимается настороженно, — рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Теоретически фонд может всё сам выяснить через систему межведомственного обмена, но, как показывает практика, через работодателя ответы приходят быстрее.

Для справки: за службу в армии по призыву ПФР начисляет 1,8 балла за год.

Зачем надо знать о баллах?

Согласно закону, все, кто претендует в будущем на пенсию от государства, должны отвечать трём требованиям: достигнуть пенсионного возраста, иметь определённый страховой стаж и заработать нужное количество пенсионных баллов.

То есть просто работать большую часть своей жизни для получения пенсии выше, чем социальная, мало. Надо, чтобы работодатель отчислял страховые взносы на ИЛС, а ПФР учитывал бы эти самые взносы в виде баллов, количество которых за год зависит от той суммы, что перечислил работодатель. Например, тому, кто выходит на пенсию в 2022 году, по закону необходимы трудовой стаж в 13 лет и 23,4 балла, а тому, кто станет пенсионером в 2024-м, — стаж 15 лет, а баллов 28,2. При этом установлен потолок по количеству баллов: с 2022 по 2025 год максимально можно получить 10 баллов в год. В этой ситуации ни один балл лишним не будет.

Для справки: в РФ в 2022 году социальная пенсия по старости составляет 6 924,81 рубля. Так как она ниже минимальных региональных прожиточных уровней пенсионеров, тем, кто не может претендовать на более высокую пенсию, в каждом субъекте оформляется социальная доплата. Например, в Белгородской области пенсионер не может получать менее 8659 рублей, а в Ленинградской области — менее 10 359 рублей. Но это всё равно меньше, чем та пенсия, которая положена тем, у кого достаточный стаж и количество баллов.

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Проверить свой стаж и количество пенсионных баллов можно через "Госуслуги" (достаточно запросить выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта) либо в личном кабинете на сайте ПФР. Если там не окажется сведений о службе в армии, а баллов не хватает, можно не дожидаться, пока ПФР запросит сведения у работодателя, а самостоятельно заполнить форму для корректировки индивидуального лицевого счёта.

Баллы призванных по частичной мобилизации

Законом № 376-ФЗ в трудовое законодательство добавлена статья 351.7, которая регулирует трудовые отношения с мобилизованными сотрудниками и добровольцами. Период пребывания граждан в зоне специальной военной операции (СВО) засчитывается в трудовой стаж, необходимый для оформления трудовой пенсии, а также в стаж работы по специальности. Более того, для этих людей трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы. Это значит, что никаких взносов в ПФР они платить не должны, а баллы им всё равно насчитывать будут. После окончания участия в спецоперации граждане в течение трёх месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям с сохранением тех условий формирования пенсионных накоплений, что были у них раньше. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в период, когда это соглашение приостановлено в связи с отбытием в зону СВО, не допускается, кроме случаев ликвидации организации либо истечения срока договора, если он был заключён на определённый срок. Действие данных поправок в законодательство распространяется на правоотношения, которые возникли после 21 сентября 2022 года.

Фото © ТАСС / Владислав Шатило Приходилось ли вам решать проблемы с отчислениями в ПФР? 0 Да, пришлось доказывать трудовой стаж Доверяю общение с этой организацией работодателю

Авторы Максим Греков