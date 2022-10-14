Страх Пентагона: Почему ПРО США бессильна против российских гиперзвуковых ракет В Конгрессе США признали, что противоракетная оборона страны не может вовремя отследить и перехватить гиперзвуковое оружие России. 13 октября, 21:40 Обложка © Минобороны России

В чём неуязвимость российских гиперзвуковых ракет

Прежде всего в том, что их скорость сочетается со способностью маневрировать, а это означает, что предсказать их траекторию крайне сложно.

Они меняют скорость, меняют профиль полёта, мы называем их глайдерами. Поэтому противоракетная оборона США имеет большие затруднения в том, чтобы понять, какова будет траектория полёта у такой ракеты Сергей Хатылев Военный эксперт, бывший командующий зенитно-ракетных войск России

Гиперзвук — это скорость выше пяти Махов или шесть тысяч километров в час. Российские ракеты могут летать в несколько раз быстрее. Если говорить, например, о ракетном комплексе "Авангард", то его крылатый боевой блок отделяется от носителя примерно на линии Кармана, то есть на высоте в районе 100 километров, затем снижается на пару десятков километров и разгоняется до 20 Махов и даже больше (по некоторым оценкам, вплоть до 27 скоростей звука). Плюс дьявольская способность моментально перестраиваться на разные высоты и менять скорость, которую, по одной из версий, он унаследовал от легендарного советского боевого космоплана "Лапоть" (система "Спираль", во время испытаний машины обозначали как БОР). Это было совершенно уникальное детище конструктора Глеба Лозино-Лозинского, главного разработчика "Энергии" — "Бурана", и он изначально предлагал вместо "Буранов" строить именно эти "лапти" — они настолько вёрткие, что американские шаттлы для них были бы просто неуклюжими мишенями.

По экспертным оценкам, чтобы при всех этих обстоятельствах такую ракету засечь и перехватить, у системы ПРО в распоряжении максимум 15–20 секунд. И это ещё при том, что "Авангард" сейчас далеко не полностью реализует свой потенциал: он несёт лишь одну моноблочную боеголовку, а значит, поражает лишь одну цель, а меж тем способен нести разделяющуюся боевую часть из шести блоков, которые, соответственно, прилетят в шесть разных мест.

В чём проблема системы ПРО в США

Весной 2022 года настоящей мировой сенсацией стал авиационный комплекс "Кинжал": ракета, которая запускается с истребителей МиГ на высоте примерно 12–15 километров и летит раз в десять быстрее звука, опять же по необходимости маневрируя. И она действительно вонзается в цель, как кинжал — практически вертикально.

Авиационный комплекс "Кинжал". Фото © Wikipedia

По мнению Сергея Хатылева, сенсация заключалась в том, что в распоряжении США ничего подобного нет и американцы ничего подобного просто не ожидали.

Когда Путин пять лет назад показывал "картинки", "мультики", как они считали за рубежом, они смеялись и говорили, что у нас экономика разрушена. А оказалось, что мы создали и успешно испытали "Кинжалы", а испытывали мы их по конкретным целям Сергей Хатылев Военный эксперт, бывший командующий зенитно-ракетных войск России

Как объяснил Сергей Хатылев, в военном деле существует правило: одновременно с разработкой какого-либо оружия создаётся и средство противодействия ему. И для противодействия "Кинжалам" испытывают отечественные комплексы С-400. В невозможности соблюсти это правило и заключается проблема противоракетной обороны США, отмечает эксперт.

У США отсутствует гиперзвуковое оружие. Вы же понимаете, что для того, чтобы создать систему противодействия гиперзвуковому оружию, нужно иметь гиперзвуковое оружие Сергей Хатылёв Военный эксперт, бывший командующий зенитно-ракетных войск России

Американская система противоракетной обороны в основном строилась в 1980-е годы, меж тем как Советский Союз ещё в 1961 году впервые успешно уничтожил реальную космическую цель, притом эту цель никак не "подсвечивали", не делали более заметной, как это было во время испытаний китайской системы в 2000-е годы, рассказал бывший командующий зенитно-ракетных войск. Соответственно, противоракетная оборона нашей страны опережает ПРО других стран на десятки лет.

По данным за 2018 год, в распоряжении наземной системы противоракетной обороны США было 44 ракеты-перехватчика: 40 на Аляске и 4 на военной базе Ванденберг. На воде работают корабли Aegis ("Эгида"), оснащённые зенитными противоракетными комплексами. Военные специалисты высчитали, что на поражение одного "Авангарда" понадобится не меньше 50 американских противоракет SM-3, и это выглядит абсолютно бессмысленным.

Учения мобилизованных граждан в Екатеринбурге. Фото © ТАСС / Донат Сорокин Касается ли частичная мобилизация вас или ваших родственников? 0 Получил(-и) повестку Негоден(-ны) к военной службе Имею(-ет, -ют) "бронь" от призыва Повестка не пришла, но, если призовут, пойду (-дёт, -дут)

Авторы Адель Романенкова