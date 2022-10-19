На Курском вокзале скорость мобильного интернета МегаФона выросла вдвое 19 октября, 11:09 Обложка © Shutterstock

МегаФон модернизировал сеть на Курском вокзале — одном из крупнейших транспортных хабов столицы. В результате скорость мобильного интернета для пассажиров МЦД, междугородних и пригородных поездов увеличилась в два раза.

Более 90% пассажиров, прибывающих на Курский вокзал, пользуются мобильным интернетом ежедневно. Свыше 70% от всего мобильного интернет-трафика абоненты тратят на соцсети, мессенджеры и видеосервисы. Также растёт число проходящих через курское направление маршрутов. С 2019 года работает железнодорожная линия МЦД-2. Транспортный узел стал частью системы московского городского транспорта. Уже сейчас его ежедневный пассажиропоток составляет около 70 тысяч пассажиров. В следующем году будет открыта четвёртая линия МЦД, она будет проходить через 23 района Москвы и свяжет Железнодорожный и Реутов с Внуково и Апрелевкой.

Чтобы заранее подготовиться к растущим нагрузкам на сеть и обеспечить качественную связь, МегаФон установил на базовых станциях современное оборудование, задействовал новые частотные диапазоны, а также построил дополнительные базовые станции. На сети внедрена технология для управления трафиком. Система автоматически перераспределяет нагрузку между базовыми станциями, что особенно актуально в период максимальной нагрузки на сеть с 18 до 19 часов. После модернизации качество покрытия сети увеличилось в полтора раза, скорость мобильного интернета — в два.

Авторы Валерия Мишина