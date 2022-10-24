НАТО готовится к войне: Что будет, когда Европа получит военный космодром в Люксембурге Лайф разбирался, что означает для России договорённость между Министерством обороны маленькой страны и руководством частной компании, которая запускает ракеты с борта самолёта. 24 октября, 01:40 Ракетоносец 747 Jumbo Jet Nails компании Virgin Orbit. Обложка © ТАСС / Zuma

Военное ведомство Люксембурга и частная космическая компания под руководством Ричарда Брэнсона Virgin Orbit подписали документ "о намерениях". Стороны вознамерились создать целую глобальную сеть передвижных космодромов для того, чтобы услуги запусков были максимально "мобильны и оперативны". И прямым текстом говорится, что это нужно для обслуживания миссий в интересах обороны и разведки. А первым делом всю нужную инфраструктуру решено расположить именно в Люксембурге.

Почему выбрали Virgin Orbit

Выигрышность этой идеи заключается в том, что на самом деле, по сути, никакой особой специальной инфраструктуры для Virgin Orbit сооружать не надо: ракета поднимается в воздух обычным самолётом Boeing 747, то есть просто с аэропорта. Система называется воздушный старт. "Боинг" для красоты назвали Cosmic Girl, и эта "девушка" несёт под своим крылом лёгкую ракету LauncherOne, способную поднять на низкую околоземную орбиту примерно до полутонны. То есть это вес разнообразных кубсатов и прочих спутников. На высоте 11 километров эта ракета "отпускается" из-под крыла, включает свои двигатели и, собственно, уходит в космос со своим полезным грузом.

Сейчас "космическая девушка" базируется в Лос-Анджелесе в аэропорту Лонг-Бич, но ничего сложного в том, чтобы перелететь на какую-то другую поляну, нет.

Зачем НАТО Люксембург

Надо сказать, это маленькое государство очень "космическое", там гнездятся десятки стремящихся ввысь предприятий. Его вообще любят самые разные фирмы с большими амбициями, потому что там для компаний-резидентов полагаются весьма привлекательные налоговые льготы, от некоторых налогов они и вовсе освобождаются. По этой причине там, к примеру, очень комфортно расположилась компания Amazon.

Как пояснил Лайфу член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин, Люксембург — не только налоговый оазис, но и вообще некий своеобразный анклав в общепризнанной по всему миру системе космического права.

Это, по сути говоря, внутриевропейский офшор. Во всём мире считается, что космос принадлежит всем, а вот в Люксембурге приняли такие решения, которые позволяют зарегистрированным там компаниям по добыче полезных ископаемых в космосе регистрировать эти права на себя Андрей Ионин Член-корреспондент Российской академии космонавтики

Запуск спутников именно с территории Люксембурга не лучший выбор для НАТО, уверен военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, аппараты нужно будет отправлять на орбиту над Францией или Германией, потому что из более северных регионов космический аппарат можно отправить на более высокоширотную орбиту. Для сравнения: орбита МКС (модули которой запускали с Байконура) наклонена на 51 градус по отношению к экватору, а РОСС (которую планируют запускать уже с Восточного), собираются расположить на орбите под углом уже 98 градусов, то есть будет достигать полярных широт. Соответственно, НАТО для разведки нужны спутники, которые будут летать над теми широтами, на которых находятся Украина и Россия.

Макет Российской орбитальной служебной станции на базе модулей МКС на выставке "Армия-2022". Фото © Wikipedia / Kirill Borisenko

Выбор для проекта именно Люксембурга может иметь скрытую подоплёку, то есть быть попыткой вывести его из зоны внимания: он не в США и не в Великобритании стартует, а в Люксембурге Алексей Леонков Военный эксперт

"Когда слышу имя Брэнсона, хватаюсь за кошелёк"

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин назвал подписанный в Люксембурге документ аферой. Как объяснил эксперт, каждый военный спутник конструируется под запуск с помощью конкретной выбранной ракеты-носителя. И не может быть так, что в распоряжении есть космические аппараты, но неизвестно, на чём их запустить. Кроме того, он выразил убеждение, что интересы НАТО — это на самом деле интересы США.

Когда я слышу слово "Брэнсон", я держусь за кошелёк. Я готовлюсь к тому, что меня будут обманывать. Это не более чем хайп, попытка привлечь инвесторов. За этим нет ничего. У США никаких проблем с запуском полезных грузов на орбиту нет. Значит, и у НАТО нет Андрей Ионин Член-корреспондент Российской академии космонавтики

Европа готовится к ядерной войне?

Часть спутников в интересах НАТО запускается с космодрома Куру во Французской Гвиане. Надо сказать, о его существовании многие в России наверняка узнали лишь несколько месяцев тому назад и только благодаря тому, что "Роскосмос" на фоне известных событий и антироссийских санкций торжественно прекратил там работу российской стартовой площадки.

В Куру есть ещё два комплекса: для лёгких ракет "Вега" и тяжёлых "Ариан-5". Вот только европейский космодром в Латинской Америке — это очень далеко и не очень логично. По сравнению с этим ракета, которая взлетает прямо из Европы и при этом не требует строительства полноценного космодрома, выглядит очень многообещающе.

Военный эксперт Алексей Леонков в свою очередь также отметил, что Запад успешно запускает в космос военную технику с мыса Канаверал, базы Ванденберг и ещё нескольких площадок. Но это совсем не означает, что предложенная Virgin Orbit система воздушного старта бесполезна.

Стационарные космодромы, с которых ракеты стартуют вертикально, — это уязвимые точки, они являются стратегически важными целями для ядерного оружия. А вот если у вас есть аэродромная сеть, с которой может взлетать вот эта связка: самолёт плюс ракета воздушного старта, то у вас вариантов для запуска получается множество Алексей Леонков Военный эксперт

По твёрдому убеждению эксперта, в случае полномасштабного конфликта ведущих держав они в первую очередь попытаются уничтожить спутники противника, потому что с помощью них можно выяснять расположение сил. Он рассказал, что, по единодушному прогнозу военных специалистов, спутниковые группировки воюющих сторон прекратят своё существование в течение первого месяца боевых действий. В такой ситуации нужна система максимально оперативного запуска малых космических аппаратов.

Это говорит о том, что противник рассчитывает на информационное обеспечение военных действий либо в мирный период времени, либо после применения ядерного оружия. Он создаёт систему, которая позволит компенсировать урон, понесённый спутниковой группировкой в результате глобальных боевых действий Алексей Леонков Военный эксперт

Нам нужен воздушный старт

Алексей Леонков уверен, что России, особенно с учётом малочисленной группировки своих спутников, необходимо как можно скорее возвращаться к похороненным вместе с Советским Союзом собственным разработкам систем воздушного старта.

Ан-124 ("Руслан"). Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В первую очередь это схема с использованием тяжёлого транспортного самолёта Ан-124 ("Руслан", а в классификации НАТО — Condor). Он поднимает до 120 тонн. На высоте десять километров с него предполагалось запускать ракету-носитель "по-миномётному", то есть "выстреливать" ею из пусковой установки в грузовом отсеке.

А ещё одна эпохальная идея — это МАКС, Многоцелевая авиационно-космическая система. В её основе — легендарный сверхгрузоподъёмный Ан-225 "Мрия", который в единственном экземпляре был построен для транспортировки не менее баснословного космического корабля "Буран". Кстати, руководил этой разработкой тот же конструктор, который создавал систему "Энергия – Буран" и боевой манёвренный космолёт "Лапоть" ("Спираль"), — Глеб Лозино-Лозинский.

Транспортный самолёт Ан-225 "Мрия" и космический корабль "Буран". Фото © Wikipedia / Ralf Manteufel

Как рассказал Алексей Леонков, орбитальный самолёт имеет немалые преимущества перед спутником. Он в космосе маневрирует, и после манёвра противоспутниковая система уже воспринимает его как новый объект, то есть самолёту проще уклоняться от попыток его сбить. При этом он рассчитывается примерно на 30–40 боевых вылетов.

Фото © Shutterstock Понимают ли в Вашингтоне угрозу ядерной войны? 0 Да, но им не жаль никого Нет, они уверены, что их это не коснётся никогда Они хотят, чтобы Россия воевала с Европой, а США были "ни при чём"

Авторы Адель Романенкова