Почему сын священника мог убить водителя такси "Майбах" Сыщики угрозыска задержали 19-летнего Сергея Шелеста, подозреваемого в убийстве в Подмосковье водителя элитного такси. Машину он продал, а сам сбежал. Что его могло толкнуть на преступление? 24 октября, 12:41 Сергей Шелест. Коллаж © LIFE. Фото © T.me / reutovsos, © Flickr / Ralf Κλενγελ

Ровно неделя потребовалась оперативникам, чтобы найти убийцу водителя такси премиум-класса Петра Маленкова, у которого остались вдовой жена и сиротой — пятимесячная дочь. Подозреваемого в убийстве — 19-летнего Сергея Шелеста — сегодня утром задержали в Краснодарском крае и уже везут на допрос в Москву.

Задержанный Сергей Шелест. Фото © Следственный комитет РФ

Тушинское следственное управление по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Особый клиент

17 октября 30-летний Пётр Маленков, как обычно, уехал утром на работу на служебном "майбахе", поздно вечером он позвонил супруге, после чего перестал выходить на связь. Его последний заказ был в Сергиев Посад от постоянного клиента Сергея — сына подмосковного священнослужителя Ярослава Шелеста. Оперативники полагают, что он вызвал элитное такси, чтобы забрать крупную закладку с наркотиками в этнопарке "Кочевник" в Хотькове. Расчёт был на то, что полицейские и гаишники вряд ли будут останавливать премиальный "майбах". Во время поездки произошла ссора и Шелест убил таксиста. Тело он спрятал тут же, в этнопарке.







Мать Сергея сообщила следствию, что сын в последнее время жаловался на проблемы с деньгами и угрозы от кого-то, часто приходил избитым. Тем не менее он регулярно заказывал ВИП-такси, покупал дорогие вещи и часы. Официально парень работал охранником в ночном клубе, подрабатывая также сборкой окон. Возможно, он был связан с наркомафией, что и вызвало все его проблемы.

По оперативным данным, Шелест два дня после убийства сам пользовался "майбахом", после чего решил его продать за 1,5 млн рублей. Стоимость подержанной машины этой марки доходит до 10 млн рублей.

На видео от 19 октября (через два дня после убийства) Сергей Шелест со следами потасовки на лице продаёт автомобиль якобы своего умершего отчима в квартале "Троицкая Слобода" в Подмосковье. Перекупщики записали доказательство сделки для себя и дали Шелесту 500 тысяч рублей предоплаты. Остальные деньги он должен был получить после того, как привезёт свидетельство о смерти отчима и недостающие документы на автомобиль. Получив деньги, Сергей скрылся.

Видео © LIFE

Странности розыска

Супруга таксиста обратилась в полицию сразу же после его пропажи. Однако какое-то время автомобиль "Майбах" ещё ездил по Сергиеву Посаду. Информация о пропаже водителя появилась 18 октября в специальном телеграм-чате для таксистов, который впоследствии почему-то был удалён. По некоторым данным, ни машина, ни сам погибший тогда ещё не числились в розыске. Пользователи соцсетей подозревали, что в дело мог вмешаться отец-священник подозреваемого, пытаясь замять произошедшее.

Только 23 октября владелец "майбаха" и коллеги Петра по геометкам смогли очертить район, где он в последний раз находился, — парк "Кочевник" под Сергиевым Посадом. Там, прямо на самом входе, под большой буквой "И" в надписи "Парк приключений", они нашли его тело.

Реакция на произошедшее самого отца подозреваемого — 46-летнего протоиерея Ярослава Шелеста, служившего во многих церквях Подмосковья, — пока неизвестна. По некоторым данным, епархия отстранила его от службы. Ярослав Шелест родился в Киеве, был рукоположён ещё в 1998 году в Ногинске. Последнее время был клириком Крестовоздвиженского храма Орехово-Зуеве.

После продажи авто и бегства в Краснодар Шелест-младший лихорадочно заметал следы. Например, поменял имя и фамилию в соцсетях, которые также закрыл. Возможно, его вычислили во время этих манипуляций. Впрочем, парень особенно не скрывался, продолжая ездить на такси и посещать ночные клубы Краснодара.

Почему сын священника мог убить человека? 0 Потому что он мог быть наркоманом Потому что был уверен в том, что его не найдут Потому что какие-то обязательства или долги довели его до крайности

Авторы Станислав Сенькин