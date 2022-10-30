Бомба для Starlink: Китайские ядерщики нашли управу на Илона Маска Учёные предлагают воспользоваться опытом ядерных испытаний, проведённых США в Тихом океане в 1950-х годах. 30 октября, 01:40 Обложка © ТАСС / AP / MALCOLM DENEMARK / FLORIDA TODAY

Эти фото сделаны на атолле Джонстон, это остров аккурат посреди Тихого океана, немного левее и ниже Гавайев. Официально там заповедник, но, вообще-то, это база ВВС США. Как и подсказывает её географическое расположение, база секретная. А раз секретная, то и нетрудно догадаться, чем там занимаются. Так вот, снимки сделаны в самом начале космической эры, на следующий год после того, как мы первый спутник запустили. А именно в ночь на 1 августа 1958 года. По местному времени это было ещё 31 июля. В 23:49 этот до пришествия американцев безобидный, необитаемый и никому не нужный островок ещё выглядел так, как на верхней фотографии. А нижняя сделана в 23:50. И так продолжалось добрых секунд тридцать.

Атолл Джонстон до и сразу после взрыва. Фото © Wikipedia / Department of Energy - United States Government

Собственно говоря, есть и видеозапись. В самом конце видно, как (похоже, снимающие это дело) люди отступают от надвигающегося огненного шара.

Это был взрыв ядерной бомбы мощностью в 3,8 мегатонн тротила. Для сравнения, мощность бомбы "Малыш", которую бросили на Хиросиму, – 20 килотонн. И создавала их обе одна и та же Лос-Аламосская национальная лаборатория. С атолла Джонстон бомбу запустили на баллистической ракете Redstone, это была по сути "Фау-2", только с новым двигателем, который позволял поднимать трёхтонную ядерную боеголовку W39. Эта боеголовка взорвалась на высоте чуть менее 77 километров. Это уровень мезосферы — того слоя атмосферы, где начинают сгорать падающие метеоры, то есть это уровень вхождения в плотные слои. Там летают метеозонды. Но это ещё не совсем космос — принято считать, что космос начинается на уровне примерно 100 километров, то есть на так называемой линии Кармана.

В наши дни, то есть на момент публикации, подобные деяния считаются противными человеческому разуму и всей человеческой природе. Но учёным это не мешает теоретизировать на тему возможных эффектов и последствий.

В последнее время китайская наука активно занимается вопросом борьбы со спутниками Starlink, потому что Пекин они очень раздражают: они были замечены подозрительно близко к китайской орбитальной станции "Тяньгун", и вообще есть опасения, что их могут использовать с военными целями. Но вот что именно с ними делать — это прямо-таки "задача трёх тел". Противоспутниковыми ракетами "всех не перестреляешь", глушение РЭБами (средствами радиоэлектронной борьбы) даёт лишь временный и не очень масштабный эффект.

Два спутника Starlink можно увидеть как полосы света в ночном небе (снято с выдержкой 15 секунд). Фото © Getty Images / Patrick Pleul / picture alliance

Есть идея разрушить несколько штук, чтобы их обломки начали ударяться в другие спутники и получился эффект домино, но есть опасность подбить таким образом какой-нибудь совершенно безвредный и даже очень полезный космический аппарат.

Поэтому китайские физики-ядерщики пытаются изобрести нечто более хитроумное. Они предлагают устроить в космосе ядерный взрыв, но не с тем, чтобы разносить спутники на элементарные частицы, а чтобы их поглотило и вывело из строя возникшее облако радиации. Но и тут есть проблема. Дело в том, что радиация – это излучение, которое выбивает из атомов электроны, таким образом превращает их в ионы — заряженные частицы. И для распространения этого бедствия требуется, чтобы было что заряжать. А в космическом вакууме с этим плохо. В итоге получается, что радиус поражения будет невелик, но при этом то, что всё-таки зарядится, на космической высоте будет захвачено земным магнитным полем и распределится вокруг планеты радиационным поясом. А в этот пояс могут угодить спутники и нужные, и ненужные.

Что придумали недавно в NINT — Северо-западном институте ядерных технологий в городе Сиань: запустить бомбу мощностью в 10 мегатонн тротила и взорвать её не в космосе, а на высоте 80 километров, то есть примерно там, где над Тихим океаном на несколько секунд вспыхнула американская маленькая звезда в 58-м. Там ещё воздух сравнительно плотный. По расчётам, радиация пойдёт вверх со скоростью более 2 километров в секунду и сформирует облако в виде перевёрнутой груши высотой километров в 500, то есть вполне достигнет орбит спутников Starlink (они летают на высоте около 600 километров). Заявленная площадь распространения вредоносной "груши" — 140 тысяч квадратных километров. В NINT считают, что этого достаточно для нанесения весомого урона по недружественной спутниковой системе, и в то же время это более или менее прицельный удар, то есть можно рассчитать его так, чтобы не задеть что-нибудь хорошее.

Вот только опыт операции "Кинохроника" (это было кодовое название ядерных испытаний на атолле Джонстона) заставляет задуматься насчёт того, чем всё это может обернуться на практике. Во-первых, тогда немного промахнулись: должны были взорвать в точке в 10 километрах от острова, а взорвали ровно над ним. А во-вторых, мощность вспышки была такова, что в радиусе 700 километров на поверхности от неё можно было ослепнуть или как минимум получить ожог сетчатки. Кстати, возникает вопрос, как были потом дела со зрением у тех людей на видео. На кадрах не очень хорошо видно, но без защитных очков там делать было абсолютно нечего.

Именно поэтому испытания и провели на том острове – оттуда до ближайшей населённой местности 866 километров. Изначально хотели запускать с атолла Бикини на Маршалловых островах, но там на соседних островах живут люди, и Комиссия по атомной энергетике возопила.

Более того, надеяться, что радиация пойдёт только вверх и не пойдёт вниз, тоже не приходится. В 2010 году было опубликовано научное исследование о том, что немало жителей Маршалловых островов заработали рак из-за радиоактивных осадков после ядерных испытаний 1946–1958 годов.

Фото © Getty Images / Cavan Images Насколько вероятной вы считаете ядерную войну между Россией и США? 0 К этому всё идёт Этого не будет: в США прекрасно понимают последствия для себя Воевать будут Россия и НАТО

Авторы Адель Романенкова