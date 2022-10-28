Вот где жизнь на Марсе зарыта : Как бактерии могут выдерживать радиацию на Красной планете 280 млн лет
Похоже, для решения одного из самых волнующих вопросов землян придётся пробурить поверхность Марса метров на 10 вглубь.
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По имеющимся на сегодняшний день данным, это существо земное. То есть, пока мы достоверно не найдём инопланетную жизнь, мы не сможем заявлять о его возможной чужеродности. Но по свойствам своим оно, как и некоторые другие уже известные науке, явно не совсем от мира сего.
Бактерия Deinococcus radiodurans. Фото © Shutterstock
Когда учёные его впервые обнаружили в 1960 году, то назвали "микрококком", но лет через двадцать (когда примерно поняли, что он из себя представляет) переименовали в "дейнококк" — Deinococcus radiodurans. Дело в том, что deinos в переводе с греческого значит "ужасный", "странный". Coccus это уже более-менее понятно, "кокк" это "гранула", то есть это просто обозначение его формы. А radiodurans — это совершенно фантастическая неубиваемость радиацией. Есть даже идея с его помощью очищать радиоактивные стоки.
Жить он может вообще везде. Во всяком случае, на Земле он находится повсеместно, хоть в Арктике, хоть в пустыне. Ему, в принципе, всё равно. Более того, по научным данным, он способен пережить ядерную катастрофу, и если в его ДНК закодировать какое-нибудь послание, то есть шанс, что когда-нибудь кто-то его расшифрует.
Поэтому ничего удивительного нет в том, что это один из любимцев астробиологии — науки, которая изучает то, что только предстоит найти: внеземную жизнь. По мнению астробиологов, это действительно жутковатое существо — идеальный кандидат на роль микроскопического марсианина. И они решили посмотреть, как он, собственно говоря, будет на Марсе себя чувствовать.
Так вот, у них для нас две новости, плохая и хорошая. Плохая: даже этому дейнококку именно на поверхности Красной планеты делать совершенно нечего. Почему? У Марса абсолютно никудышное магнитное поле, и атмосфера — тоже одно название: давление — 0,6% от земного. А магнитосфера, как и водяной пар в атмосфере, — это два невидимых покрова, которыми Земля накрыла нас с вами, чтобы защитить от жестокости этой Вселенной, а именно — от галактических лучей и от потока солнечных протонов, которые простреливают атомы, рушат их структуру и тем самым сеют смерть и разрушение. А на практически беззащитном Марсе даже такой экстремофил, как Deinococcus radiodurans, может продержаться максимум несколько часов. Это показал эксперимент: учёные подсадили колонию в условия, где максимально точно сымитирована марсианская поверхность, и стали её облучать именно с той интенсивностью, как на Марсе.
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А теперь хорошая новость: от радиации защищает и грунт, если закопаться поглубже. Особенно в мерзлоте. Особенно если заморозить всухую, то есть не во льдах. Дело в том, что бактерия D. radiodurans ещё и может вполне безопасно для себя обезвоживаться. То есть она полностью — или почти полностью — высыхает, но при этом её клеточная структура не рассыпается. Как установили генетики, у неё есть специальные белки, которые поддерживают её в целости в таких ситуациях. А ещё у неё ДНК запасено в количестве до восьми копий, и, если от радиации одна молекула повредилась, можно взять другую.
И как показал эксперимент, при таких способностях уже на глубине порядка десяти сантиметров высушенный и замёрзший в этом виде дейнококк будет получать такую дозу облучения, которая его убьёт только через полтора миллиона лет. А если он высох и замёрз уже на 10-метровой глубине, то там радиация его не достанет — только вдумайтесь — 280 миллионов лет.
С одной стороны, конечно, реки и озёра с Марса исчезли больше двух миллиардов лет назад, и это приводит к упадническим мыслям о том, что и в глубоком бункере на такой срок там ничего нельзя законсервировать. А с другой — на Марс время от времени падают метеориты (а лучше астероиды, они потяжелее), и может получаться так: место, где падает камень, нагревается, вокруг всё оттаивает, бактерии размораживаются, ремонтируют ДНК и на какое-то время возвращаются к полноценной жизни, а потом снова уходят в свой анабиоз. Таким образом, вполне может оказаться, что в некоторых местах на Марсе такое в крайний раз было не далее как 280 миллионов лет назад.
Выходит, марсоходы на самом деле зря разъезжают по окрестностям бывших озёр Красной планеты и прочих интересных её районов. Сверху искать нечего. Если что и было живое, радиация это бы быстро убила, разложила и не оставила нам, видимо, даже следов никаких. Надо, чтобы роверы умели не столько ездить, сколько копать, а точнее бурить. Нужна хорошая дрель.
И кстати, таковая имеется на марсоходе "Розалинд Франклин" печально известного проекта "ЭкзоМарс". Правда, она может проникнуть на глубину двух метров, но это уже очень интересно, тем более что ни один другой ровер в истории ничего подобного не мог и не может. Нетрудно представить, как его создатели вкупе с планетологами всей Земли восприняли крушение надежд запустить миссию в 2022 году, то есть именно сейчас, когда любопытство уже приближается к точке кипения, когда мы в шаге от разгадки.
А вы как думаете, есть ли жизнь на Марсе?