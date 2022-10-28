Вот где жизнь на Марсе зарыта : Как бактерии могут выдерживать радиацию на Красной планете 280 млн лет Похоже, для решения одного из самых волнующих вопросов землян придётся пробурить поверхность Марса метров на 10 вглубь. 28 октября, 01:40 Фото © Shutterstock

По имеющимся на сегодняшний день данным, это существо земное. То есть, пока мы достоверно не найдём инопланетную жизнь, мы не сможем заявлять о его возможной чужеродности. Но по свойствам своим оно, как и некоторые другие уже известные науке, явно не совсем от мира сего.

Бактерия Deinococcus radiodurans. Фото © Shutterstock

Когда учёные его впервые обнаружили в 1960 году, то назвали "микрококком", но лет через двадцать (когда примерно поняли, что он из себя представляет) переименовали в "дейнококк" — Deinococcus radiodurans. Дело в том, что deinos в переводе с греческого значит "ужасный", "странный". Coccus это уже более-менее понятно, "кокк" это "гранула", то есть это просто обозначение его формы. А radiodurans — это совершенно фантастическая неубиваемость радиацией. Есть даже идея с его помощью очищать радиоактивные стоки.

Жить он может вообще везде. Во всяком случае, на Земле он находится повсеместно, хоть в Арктике, хоть в пустыне. Ему, в принципе, всё равно. Более того, по научным данным, он способен пережить ядерную катастрофу, и если в его ДНК закодировать какое-нибудь послание, то есть шанс, что когда-нибудь кто-то его расшифрует.

Поэтому ничего удивительного нет в том, что это один из любимцев астробиологии — науки, которая изучает то, что только предстоит найти: внеземную жизнь. По мнению астробиологов, это действительно жутковатое существо — идеальный кандидат на роль микроскопического марсианина. И они решили посмотреть, как он, собственно говоря, будет на Марсе себя чувствовать.

Так вот, у них для нас две новости, плохая и хорошая. Плохая: даже этому дейнококку именно на поверхности Красной планеты делать совершенно нечего. Почему? У Марса абсолютно никудышное магнитное поле, и атмосфера — тоже одно название: давление — 0,6% от земного. А магнитосфера, как и водяной пар в атмосфере, — это два невидимых покрова, которыми Земля накрыла нас с вами, чтобы защитить от жестокости этой Вселенной, а именно — от галактических лучей и от потока солнечных протонов, которые простреливают атомы, рушат их структуру и тем самым сеют смерть и разрушение. А на практически беззащитном Марсе даже такой экстремофил, как Deinococcus radiodurans, может продержаться максимум несколько часов. Это показал эксперимент: учёные подсадили колонию в условия, где максимально точно сымитирована марсианская поверхность, и стали её облучать именно с той интенсивностью, как на Марсе.

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А теперь хорошая новость: от радиации защищает и грунт, если закопаться поглубже. Особенно в мерзлоте. Особенно если заморозить всухую, то есть не во льдах. Дело в том, что бактерия D. radiodurans ещё и может вполне безопасно для себя обезвоживаться. То есть она полностью — или почти полностью — высыхает, но при этом её клеточная структура не рассыпается. Как установили генетики, у неё есть специальные белки, которые поддерживают её в целости в таких ситуациях. А ещё у неё ДНК запасено в количестве до восьми копий, и, если от радиации одна молекула повредилась, можно взять другую.

И как показал эксперимент, при таких способностях уже на глубине порядка десяти сантиметров высушенный и замёрзший в этом виде дейнококк будет получать такую дозу облучения, которая его убьёт только через полтора миллиона лет. А если он высох и замёрз уже на 10-метровой глубине, то там радиация его не достанет — только вдумайтесь — 280 миллионов лет.

С одной стороны, конечно, реки и озёра с Марса исчезли больше двух миллиардов лет назад, и это приводит к упадническим мыслям о том, что и в глубоком бункере на такой срок там ничего нельзя законсервировать. А с другой — на Марс время от времени падают метеориты (а лучше астероиды, они потяжелее), и может получаться так: место, где падает камень, нагревается, вокруг всё оттаивает, бактерии размораживаются, ремонтируют ДНК и на какое-то время возвращаются к полноценной жизни, а потом снова уходят в свой анабиоз. Таким образом, вполне может оказаться, что в некоторых местах на Марсе такое в крайний раз было не далее как 280 миллионов лет назад.

Выходит, марсоходы на самом деле зря разъезжают по окрестностям бывших озёр Красной планеты и прочих интересных её районов. Сверху искать нечего. Если что и было живое, радиация это бы быстро убила, разложила и не оставила нам, видимо, даже следов никаких. Надо, чтобы роверы умели не столько ездить, сколько копать, а точнее бурить. Нужна хорошая дрель.

И кстати, таковая имеется на марсоходе "Розалинд Франклин" печально известного проекта "ЭкзоМарс". Правда, она может проникнуть на глубину двух метров, но это уже очень интересно, тем более что ни один другой ровер в истории ничего подобного не мог и не может. Нетрудно представить, как его создатели вкупе с планетологами всей Земли восприняли крушение надежд запустить миссию в 2022 году, то есть именно сейчас, когда любопытство уже приближается к точке кипения, когда мы в шаге от разгадки.

Фото © Shutterstock А вы как думаете, есть ли жизнь на Марсе? 0 Она была в прошлом Она есть сейчас Её нет и не было

Авторы Адель Романенкова