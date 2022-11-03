Что такое зерновая сделка и надолго ли вернулась в неё Россия Россия возобновляет зерновую сделку, приостановленную после теракта в Севастополе 29 октября. Как работает эта схема и кто в ней участвует? 16442 16442 Погрузка зерна в трюмы морского грузового судна. Фото © Shutterstock

После начала СВО 24 февраля на Украине экспорт зерна из республики был остановлен, черноморские порты заблокированы. Поскольку до конфликта Россия и Украина представляли на мировых рынках около трети объёма пшеницы, половину подсолнечного масла и пятую часть кукурузы, то остановка торговли вызвала рост цен и угрозу голода в ряде стран. В портах Незалежной оказались закрытыми 22–25 млн тонн зерна.

В мае 2022 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил заключить зерновую сделку. Для российских поставщиков удобрений смягчались санкционные ограничения в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. Инициативу одобрили Турция и Китай. Подписание документов прошло в Стамбуле в июле 2022 года, срок действия завершался в середине ноября, стороны имели возможности продлить договорённости ещё на 120 дней.

Проблемы зерновой сделки

К сентябрю Россия выяснила, что страны третьего мира не получают и 10% поставок пшеницы. Львиная доля экспорта из Украины приходится на Анкару и ЕС, а африканским и ближневосточным странам достаётся меньше 5–7%. Вместо пшеницы Украина стала вывозить более дорогое сырьё — кукурузу, ячмень и подсолнечное масло. Бенефициарами экспорта стали Турция, Италия, Испания, Нидерланды, Китай и Египет. При этом порты и морские пути использовались для поставок оружия Украине.

— Сделка позволила работать украинским портам, и в Чёрном море были прекращены боевые действия. Российские корабли конвоировали эти суда по зелёному коридору между Одессой и Босфором, обеспечивая безопасность, — пояснил политолог и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев.

Грузовое судно "Слава" прибыло в Стамбул для досмотра. Фото © Getty Images / Ali Atmaca / Anadolu Agency

Атака на Черноморский флот России

29 октября корабли Черноморского флота были атакованы беспилотниками в Севастопольской бухте. Дроны запускались с гражданских судов Украины. Российские военные отразили нападение, уничтожив 16 дронов. Но в результате 218 кораблей, участвующих в зерновой сделке, оказались заблокированы. России пришлось приостановить участие в соглашении из соображений безопасности.

Представители НАТО призывали Россию пересмотреть решение и возобновить участие в зерновой сделке, чтобы продовольствие дошло "до тех, кто в нём больше всех нуждается". Эту идею поддержали в ЕС, ООН и на других международных площадках. Главной пострадавшей стороной после срыва соглашения стала Турция. Анкара покупает украинское зерно со скидкой 25%, она занимает также первое место по экспорту муки в мире и второе — по экспорту макаронных изделий. Турция сыграла важную роль в возвращении России к сделке.

Грузовое судно "Мустафа Неджати", отбывшее из порта Черноморска, бросило якорь у входа в Чёрное море пролива Босфор в рамках соглашения о безопасной отгрузке зерна из украинских портов в Стамбуле, Турция, 9 августа, 2022 год. Фото © Getty Images / Ali Atmaca / Anadolu Agency

Почему Россия вернулась в зерновую сделку

В ходе брифинга Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона официально заверила, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями Черноморской инициативы и связанным с ней положением о СКЦ.

— Возобновление зерновой сделки — это момент истины для киевского режима. Сделка возобновлена под гарантии того, что больше никаких провокаций и терактов не будет. Но все понимают (в Кремле прежде всего), что Киев не удержится и обязательно нарушит обещание. Это как сыр в мышеловке — вороватая мышь обязательно попытается его украсть. Что лишний раз докажет, что текущий режим недоговороспособен, а это означает, что никакие переговоры с ним невозможны, СВО будет продолжена, и легитимизирует потерю Украиной ещё нескольких регионов в будущем. Не надо забывать, что глава России — юрист и для него такая легитимизация всегда очень важна, — резюмирует политолог Александр Роджерс возвращение к сделке.

Что касается практической стороны, то ряд экспертов предполагает, что Москва вернулась в сделку под гарантии Турции и её негласные договорённости с Западом о том, что российское зерно и удобрения будут вывозиться в таких же объёмах, как украинское сырьё, чего раньше по каким-то причинам не происходило.

Местные власти и украинские солдаты осматривают склад зерна пшеницы. Фото © Getty Images / John Moore Кому в первую очередь выгодна зерновая сделка? 0 Бедным странам, чтобы накормить голодающих Европейским фермерам, чтобы получить корм для скота Украине, чтобы продавать дорогое сырьё и наладить поставки оружия Турции, которая является крупнейшим потребителем зерна

Авторы Елена Стафеева