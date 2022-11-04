Фикция Судного дня: Как Зеленский стал символом раскола украинцев и русских Глава Украины прекрасно отрабатывает роль всадника апокалипсиса для русских и украинцев, разделяя и пытаясь уничтожить братские народы. 4 ноября, 01:40 Обложка © Getty Images/Metin Aktas/Anadolu Agency

В этом году праздновать День народного единства вместе со всей Россией будут четыре новых региона. Миллионы новых граждан нашей страны объединяет общая оценка прошлого и будущего. И общность нежелания жить с теми, кто не только забывает историю — перечёркивает её, пытаясь создать альтернативу при помощи ненависти и искажения общих черт.

Однако День народного единства России не будут праздновать на значительной части русских земель, где живёт такой же русский народ, как и мы. Живёт под контролем преступного террористического режима, стремящегося изменить культурный код людей, которые живут под его властью, сделать их врагами всего русского.

"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще, как элемент враждебной пропаганды и промывания мозгов для нашего населения. Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно", — заявил две недели назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ещё летом Рада проголосовала за запрет на распространение российских книг и исполнение российской музыки артистов постсоветского периода. В отдельных городах Незалежной чиновники бегут впереди паровоза, запрещая любое публичное использование русского языка.

Если верить недавнему заявлению МИД Украины, ещё князь Владимир, приняв христианство на Руси, начал евроинтеграцию. Это не рассуждения в маргинальной газете, это сайт украинского министерства. В найденных на освобождённых территориях учебниках говорится о том, что Россия всегда была врагом и агрессором по отношению к Украине, а Пушкин, Чехов и другие (не говоря уже о Гоголе) — это украинские писатели. Героями называются коллаборационисты, помогавшие Гитлеру, а стратегической целью сегодняшнего дня является вступление в НАТО для противостояния России.

Мог ли кто-то вообразить подобное 30 лет назад, когда тогдашняя украинская партийная номенклатура агитировала за незалежность, убеждая соотечественников в её необходимости ради того, чтобы жить, как в Европе? Ведь первый президент страны Леонид Кравчук убеждал украинцев, что незалежность не означает разделение наших народов, которые остаются единым целым, просто будут жить в двух государствах. Тогда ещё никому в голову не могло прийти вслух заявить о том, что Россия враг, а русский язык, на котором говорило подавляющее большинство, нужно запретить. Русскоязычных, напротив, убеждали, что им ничего не грозит и что русский с украинцем братья навек, и так будет всегда.

Но уже тогда проект "анти-Россия" начал свою работу. А в 2003-м вышла книга второго президента Леонида Кучмы под красноречивым названием "Украина — не Россия". Этот тезис ещё глубже развил его преемник Виктор Ющенко, при котором пропаганда активно пыталась убедить население, что Россия не просто "не друг и даже не близкий родственник", а "завистливый сосед" и "вековой враг". 2014 год стал точкой отсчёта иной истории, в фундамент которой легла гражданская война, возращение России Крыма и убийство донбасских детей.

Апогей наступил при нынешнем лидере киевского режима Владимире Зеленском, которому ни его происхождение, ни тесные в прошлом бизнес-связи с Россией не помешали стать проводником самого оголтелого нацизма. Именно при нем заработал скандальный откровенно фашистский "мовный закон", началось наиболее активное за всю недолгую историю независимости наступление на русский язык. Именно он окружил себя наиболее одиозными русофобами, не гнушаясь фотографироваться с боевиками-неонацистами и носить нацистскую символику.

Но главное — это он сделал всё, чтобы на территории Украины началась спецоперация, чтобы у России не осталось выбора, кроме как пойти на принудительную денацификацию и демилитаризацию соседа. При нём градус ненависти взлетел до небес, когда детей начали с малых лет готовить к тотальной войне с Россией, раздавать оружие отморозкам, бандитам и наркоманам, которые пытали и убивали безоружных мирных жителей.

Сейчас, спустя 8 месяцев операции, даже европейские СМИ называют Зеленского стрелками часов Судного дня и понимают, что именно эта ключевая фигура сделала ставку на войну и хочет поймать весь остальной мир в свою ловушку. Подписав указ о запрете для Украины вступать в любые переговоры с Россией, обрекая миллионы украинцев на гибель в мясорубке войны ради своих оторванных от реальности безумных, основанных на одной только ненависти идей.

Наконец, Зеленский впервые произнёс вслух то, на что не решались даже откровенные террористы, — призвал начать ядерную войну, нанести превентивные ядерные удары по России. А после пытался убедить мир, что ядерная война — это даже не страшно. Человек, который уже спровоцировал значительное сокращение населения своей страны и её площади, судя по всему, намерен идти до конца в деле самоубийства украинского народа. Братского нам народа. Самого близкого — по крови и по духу, но взятого в заложники неадекватными политиками и превращённого в зомби.

Конечно, такие как Порошенко и Зеленский, приходят и уходят, это лишь эпизоды вечности. Но те дела, которые они наворотили и ещё наворотят, могут оставить глубокую кровавую рану в душах людей. Людей, которые являются плотью от плоти одного народа и обязательно ею останутся, вернувшись в итоге к своим корням. Но сколько ещё придётся за это заплатить — большой и больной вопрос.

* Запрещённые в России организации

Фото © Getty Images/Ukraine / Handout/Anadolu Agency Почему Зеленский стал символом раздела русских и украинцев? 0 Потому что довёл страну до войны, а обещал не допускать этого Джокер играет по-крупному Он лишь отрабатывает программу Запада

Авторы Дмитрий Родионов