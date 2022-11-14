Осколок трагедии: На дне Атлантики нашли фрагмент погибшего "Челленджера" Находку прокомментировал глава NASA Билл Нельсон, которого когда-то назначили лететь на этом космическом корабле. 14 ноября, 01:40 Шаттл "Челленджер" на взлёте. Обложка © Getty Images / MPI

Этот предмет нашли случайно во время подводных съёмок телевизионного документального фильма. Съёмки были по совершенно другой теме: в этом месте — у самых берегов Флориды — на дне Атлантического океана искали затонувший во время Второй мировой войны боевой самолёт.

Обнаруженный артефакт в размере имеет примерно пять на пять метров, но это только та часть, которая видна: фрагмент явно погребён в донных отложениях.

Похоже, дайверы заподозрили, что это такое, поэтому и сообщили в NASA. Одним из первых, кому это показали, был опытный менеджер NASA (23 года в американской космической программе) Майкл Чианнилли. Катастрофу "Челленджера" он не застал, это было в 1986 году, но он видел, как в 2003 году погиб шаттл "Коламбия". Это было, когда он в первый раз попал на стартовую площадку. Потом он вместе с другими искал на вертолёте обломки. Теперь Майкл руководит в NASA работой по "извлечению уроков", в том числе уроков этих двух трагедий.

Когда он увидел то, что сняли телевизионщики, у него "ёкнуло сердце". Он сразу опознал находку. Это теплозащита носового обтекателя шаттла "Челленджер".

Последние мгновения полёта космического шаттла "Челленджер" со стартовой площадки 28 января 1986 года. Фото © Getty Images / Bettmann

Конечно, это не первый найденный фрагмент корабля. Их продолжали находить в течение более чем десяти лет после аварии. В общей сложности собрали 118 тонн обломков, практически все они складированы в бункере на мысе Канаверал, разве что кусок левой части корпуса с американским флагом выставлен в музее Космического центра Кеннеди. Кстати, его из бункера забрал лично Чианнилли.

Тем не менее это первый найденный фрагмент погибшего шаттла за 25 лет, а NASA очень дорожит всем, что связано с памятью об этой трагедии.

Для миллионов людей по всему миру, включая меня, 28 января 1986 года всё ещё кажется вчерашним днём Билл Нельсон Глава NASA

Глава американского космического агентства Билл Нельсон не мог не высказаться по поводу находки не только потому, что он глава NASA, но и по личным причинам: он астронавт, и его изначально назначили в основной экипаж "Челленджера", но потом заменили на 41-летнего Грегори Джарвиса, для которого это должен был быть первый полёт в космос. Астронавтов и космонавтов ведь не спрашивают, кто когда на чём полетит, они это не выбирают. Они изъявляют желание лететь, но решает руководство. Назначили — значит назначили, заменили — значит заменили. Нельсон рассказывал журналистам, что пуск "Челленджера" смотрел по телевизору в кабинете, а когда всё это увидел, то встал на колени и произнёс: "Почему меня пощадили?"

Итак, космический челнок "Челленджер" (один из шести, построенных по программе Space Shuttle) стартовал 28 января 1986 года с Канаверала. В ночь перед пуском было очень холодно для Флориды (-1 градус по Цельсию). Считается, что это сыграло свою роль: в боковых твердотопливных ускорителях не всё рассчитано на такую температуру. До трагедии неоднократно выявляли проблемы с уплотнительными кольцами: тесты показывали, что они не всегда как надо держатся на своём месте. Это был уже десятый полёт конкретно этого шаттла.

На второй минуте после пуска на высоте 14 километров один из боковых ускорителей оторвался, пробил топливный бак (который в центре возвышается над всем остальным), и произошёл взрыв. Челнок рухнул в воду. Тела семи астронавтов удалось поднять только в марте. В экипаже опытные военные лётчики, инженеры, учёные, а ещё школьная учительница Шэрон Маколифф. Она была непрофессиональным астронавтом, поэтому миссии "Челленджера" американский народ ждал с особым воодушевлением: обычный человек летит в космос! Ей было 37. А самым молодым из всех был 35-летний физик Роналд Эрвин Макнейр.

Подробнее о катастрофе "Челленджера", об экипаже и о расследовании читайте в материале ниже.

Авторы Адель Романенкова