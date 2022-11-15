Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Единое пособие объединит ежемесячную выплату беременным, вставшим на учёт в ранние сроки; пособие по уходу за ребёнком; выплату в связи с рождением или усыновлением ребёнка до достижения им трёх лет, а также на детей в возрасте от трёх до семи лет и от восьми до семнадцати лет.

Семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность оформить выплату вне зависимости от количества детей за счёт материнского капитала. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года, на эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей.