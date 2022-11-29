Как можно законно забрать участок соседа Как стать пользователем или владельцем оставшегося без присмотра земельного участка. 29 ноября, 01:40 Фото © Shutterstock

Согласно исследованиям, у 68% россиян нет в собственности частного дома, но 82% из них хотели бы его иметь. Возможно, поэтому у большинства людей, которые замечают заброшенные участки, возникает вопрос: можно ли привести в порядок эту землю и законно пользоваться ею, оформив на себя? Оказывается, можно, причём не только путём покупки у не следящих за своей собственностью владельцев.

Способ 1. Законное изъятие

Если участок заброшен более трёх лет или используется с нарушением разрешённого назначения земли, то по гражданскому законодательству он у недобросовестного собственника может быть изъят . Однако эксперты указывают на два недостатка этого метода получить чужую землю.

Во-первых, изъятие возможно только по решению суда, а это значит, что придётся потратить немало времени, доказывая, что собственник или его наследники нарушают закон.

Во-вторых, изъятие производится в пользу муниципального образования, а это не гарантирует, что изъятый участок немедленно передадут тому, кто был инициатором жалобы в муниципальную администрацию.

— Как правило, изъятие — это процедура, которую инициируют садовые товарищества в отношении своих нерадивых членов, она может сработать, если претендентом является добросовестный сосед заброшенного участка. Но если такому собственнику и передадут спорный участок, то явно не бесплатно, хотя, возможно, значительно дешевле его рыночной стоимости, — рассказал адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Способ 2. Признание участка бесхозным

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Земля может быть признана бесхозной, если у неё нет фактического собственника. Такое случается, когда бывший собственник отказался от имущественных прав либо умер, а наследники не вступили в права собственности в нужный срок. В отличие от изъятия, признание участка бесхозным может быть не только по решению суда. Росреестр может принять на учёт землю с таким статусом по заявлению органа местного самоуправления. Но это не значит, что участок сразу сменит собственника. Муниципалитету всё равно придётся обращаться в судебные инстанции, и решения можно ждать десять лет, а то и более. И всё это время участок будет считаться бесхозным, но при определённых условиях его можно будет использовать.

— Муниципальные власти могут дать согласие на пользование бесхозной землёй с условием, что она будет возвращена её владельцу, если поступит официальное требование. Это шаткая правовая конструкция, но она может устраивать тех, кому нужен участок не для строительства, а, например, для сельхознужд, — пояснил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Пока муниципалитет будет оформлять свои права в суде, бесхозная земля вполне может быть передана в фактическое управление заинтересованному лицу. А дальше человек может приобрести право собственности на участок с торгов либо оформить льготную аренду на несколько десятилетий.

Способ 3. Использовать приобретательскую давность

Согласно гражданскому законодательству, человек может ухаживать за земельным участком или занять бесхозный дом и открыто в нём проживать. И если в течение 15 лет законные владельцы не предъявляют свои права, то для пользователя появляется возможность стать полноправным собственником.

Отсчёт 15-летнего срока давности начинается с момента, когда подтверждается открытое владение. Например, со дня заключения договора на работы по благоустройству участка.

— Основная проблема этого способа в том, что гражданин, пользующийся участком, не должен знать и иметь возможности выяснить, что земля принадлежит другому лицу. То есть, если в реестре есть запись о собственнике, то использовать приобретательскую давность уже не получится, — разъяснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Однако известны случаи, когда граждане осваивали земли на размежёванных участках, и вот тогда после 15 лет владения они могли претендовать на передачу этих объектов в собственность.

Как оформить бесхозную землю на себя

Территория России составляет 17 125 191 квадратный километр — это первое место по площади среди стран мира. И, конечно, бесхозных участков в РФ ещё очень много. Государство по очевидным налоговым причинам заинтересовано в том, чтобы земля имела владельца. Правительство утвердило перечень случаев для передачи гражданам участков на льготных условиях. В первую очередь это касается садоводов, огородников и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на арендованных землях. Такие участки могут быть выкуплены гражданами без проведения аукциона.

Но и тем, кто не является участником дачных товариществ, получить землю тоже можно, соблюдая установленный алгоритм.

Первое. Оформление пустующего земельного участка в свою собственность надо начать с процесса подтверждения, что участок действительно никому не принадлежит. Для этого можно воспользоваться справочно-информационным ресурсом Государственного кадастра или сразу направить заявление в местную администрацию. Из ответа муниципалитета станут очевидными наличие фактического владельца и возможные условия приобретения земли.

Второе. Если участок действительно является бесхозным, администрация обращается в Росреестр. После чего должен пройти год, в течение которого госорган ищет владельца. Если собственник не найден, земля поступает во владение муниципалитета, который в дальнейшем, как правило, передаёт её заинтересованному гражданину на правах аренды с последующим выкупом.

Согласно приказу Росреестра, определённые категории граждан могут аренду миновать. Это многодетные семьи, инвалиды I и II группы, ветераны боевых действий, молодые семьи и участники региональных программ.

Третье. С муниципальной администрацией потребуется заключить соглашение о выкупе, сделать оценку участка, дождаться решения администрации о совершении сделки купли-продажи участка и оформить договор купли-продажи.

В отдельных регионах могут устанавливаться свои нормы и программы. Например, в Крыму на бесплатное получение участка могут претендовать граждане, работающие по приоритетным специальностям (в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства, культуры), а на Дальнем Востоке выдаются земельные участки в отдалённых местностях: не ближе 10 километров от городов с численностью населения 5000 человек и не ближе 20 километров от городов с численностью населения от 300 000 человек.

Фото © Shutterstock Хотели бы вы приобрести земельный участок? 0 Да, мне бы пригодилась земля под дачу Да, он бы мне пригодился для ведения подсобного хозяйства Нет, я городской житель, земля мне не нужна

Авторы Максим Греков